МВД предложило сократить число документов при оформлении водителей-нарушителей

МВД предложило сократить перечень документов, оформляемых ГИБДД при выявлении нарушителей правил дорожного движения. Соответствующий проект поправок к КоАП опубликован на regulation.gov.ru вчера. Сейчас в рамках этой процедуры инспекторы составляют от трех до пяти документов (в зависимости от типа правонарушения). На составление одного протокола, поясняют в МВД, уходит около пяти минут.

Если, к примеру, нетрезвого водителя проверяют с помощью алкометра и он соглашается с результатами проверки (один из самых частых случаев; ч. 1 ст. 12.8 КоАП), в настоящее время составляют четыре документа: протокол об отстранении от управления транспортным средством; акт освидетельствования на состояние опьянения; протокол об административном правонарушении; протокол о задержании транспортного средства. После принятия поправок инспекторам нужно будет подготовить только два: акт освидетельствования на состояние опьянения (с отметкой об отстранении от управления транспортным средством) и протокол об административном правонарушении (с отметкой о задержании транспортного средства).

Общение с инспекторами станет проще и в ситуациях, когда водитель трезв. К примеру, если сейчас ГИБДД останавливает водителя, не имеющего права управления автомобилем (ч 1 ст. 12.7 КоАП), то составляют протокол об отстранении от управления транспортным средством; протокол об административном правонарушении и протокол о задержании транспортного средства. После принятия поправок будут составлять только протокол об административном правонарушении с дополнительными отметками.

В МВД считают, что сокращение числа процессуальных документов снизит затраты ведомства на приобретение бланков и сэкономит 36,8 тыс. рабочих часов в год.

Полина Мотызлевская