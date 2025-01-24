Граждан слушать будут вдвое меньше

Депутаты петербургского Законодательного собрания намерены сократить сроки общественных обсуждений градостроительных документов. Так, у горожан будет семь дней вместо 15 на то, чтобы изучить документы, оформить и подать предложения и замечания. В Смольном раскритиковали все поправки, которыми предлагалось увеличить этот срок. Город ссылается на то, что власть ни на день не может сократить время изучения чиновниками документов: они просто не уложатся в прописанный федеральным законом срок в месяц. Несогласные с законопроектом же настаивают, что Смольный заботится только о своем удобстве и хочет свести к минимуму обсуждение и критику городских изменений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сейчас общественные слушания из-за режима повышенной готовности проходят заочно, то есть горожане могут отправить корректировки лишь в оформленном виде через интернет

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Сейчас общественные слушания из-за режима повышенной готовности проходят заочно, то есть горожане могут отправить корректировки лишь в оформленном виде через интернет

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В первом чтении законопроект, предложенный губернатором, приняли 27 ноября, но депутаты (как оппозиционные большинству парламентариев, так и «единороссы») тогда заявили, что он существенно недоработан. Часть из них предложили выдвинуть от ЗакСа федеральное предложение, чтобы увеличить срок экспозиции. Не поддержавшие проект депутаты также заметили, что законопроект разрешает Смольному прописать случаи, когда можно не проводить слушания по изменению Генплана, ссылаясь на федеральное законодательство. Однако оно не касается городов федерального значения.

Согласно документу, общественные обсуждения по правилам землепользования будут длиться не более месяца со дня, как горожан уведомили об их начале. Более того, в этот срок входит и публикация заключения. В документе предлагается проводить экспозицию не дольше семи дней, а не 15, как было до этого. Это, полагают в Смольном, поможет чиновникам успеть принимать решения за месяц.

Сейчас общественные слушания из-за режима повышенной готовности проходят заочно, то есть горожане могут отправить корректировки лишь в оформленном виде через интернет.

Законопроект за подписью губернатора в ЗакС поступил со ссылкой на федеральное законодательство. Так, в декабре 2024 года комитет Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям одобрил отказ от общественных слушаний при реализации градостроительных проектов. Ранее, в 2022–2024 годах, регионы могли самостоятельно решать, необходимо ли проводить слушания перед принятием градостроительных проектов. В 2025 году срок действия этой правовой нормы должен был истечь. В Госдуме же решили снова дать регионам право не проводить общественные слушания. Поправки думской оппозиции, «Новых людей» и «Справедливой России», предлагающие вернуть обязанность региональных властей принимать мнение горожан на очных встречах, большинство отклонило. В Госдуме решили, что отмена слушаний на два года доказала эффективность, поэтому практику решили оставить. Кроме того, тогда закон закрепил, что общественные обсуждения проектов генплана, правил землепользования и застройки Петербурга, планировки территорий должны пройти в течение месяца, если регион все же решит проводить публичные слушания.

Именно в связи с тем, что федеральный закон установил месячный срок на всю процедуру, на обсуждение петербуржцами планов застройки город хочет дать лишь неделю. Парламентарии рассмотрели во втором чтении поправки к региональной инициативе. Их поступило 12, однако некоторые отклонили сами авторы.

Четыре поправки к законопроекту предложила фракция «Справедливая Россия — За правду». Депутаты предлагали установить сроком экспозиции десять дней, а не семь. Как пояснил Михаил Амосов (СРЗП), такой срок бы дал чуть больше времени горожанам на ознакомление с предлагаемыми изменениями, но не сильно бы сократил срок работы чиновников над всеми предложениями от петербуржцев. Так, исполнительной власти осталось бы 20 дней для того, чтобы вынести свое суждение по вопросу.

«Да, чиновникам придется более интенсивно работать, но это правильное решение в пользу граждан»,— констатировал господин Амосов. Представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко поправку прокомментировал негативно, а сам месячный срок, установленный Госдумой, назвал достаточно жестким. «Если мы продлеваем время экспозиции до 10 дней и думаем, что исполнительная власть со всем справится... Но фактически это может привести к нарушению установленных федеральным законом сроков»,— парировал господин Сухенко. Такую же позицию он высказывал и относительно других предложений по увеличению срока общественных слушаний, добавляя, что грамотный петербуржец справится с задачей и за неделю. В то же время, считает представитель губернатора, чиновники могут не успеть за оставшиеся четыре недели изучить сообщения граждан.

Так же он раскритиковал и поправку фракции «Яблоко»: они предложили уравновесить работу горожан и чиновников и дать на каждый этап по 15 дней. Депутат Ольга Штанникова пояснила, что ограничение ввели федеральные законодатели, создав неудобства и «торопежку», но перекладывать эти неудобства на граждан недопустимо. «Получается, что горожане в свободное от работы время должны за семь дней успеть изучить огромный документ и правильно оформить и подать замечания. Уложиться в такой короткий срок крайне трудно. Меж тем законопроект отводит 12 дней на составление чиновниками протокола и заключения по итогам обсуждения в свое рабочее время. А протокол — лишь объединение полученных от граждан предложений и замечаний. И для всего этого явно не требуется такой большой срок»,— добавили в пресс-службе «Яблока».

Депутат Алексей Зинчук (КПРФ) в ответ на поправки коллег предложил и вовсе сократить срок до пяти дней, но это предложение не одобрили.

Ни «Яблоко», ни СРЗП законопроект не поддержали. Депутаты обоих фракций также предложили общую поправку — возложить на Смольный разработку программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры. А утверждать эти программы — ЗакСу. Впрочем, большинство в Законодательном собрании не захотело принимать это предложение. А господин Сухенко добавил, что единоличное утверждение программ правительством РФ ускоряет развитие города, в то же время разделение привело бы к «повторному обсуждению того, что уже обсуждено».

Одобрили депутаты лишь чисто технические поправки от «Единой России». А большинство во втором чтении одобрило сокращение срока общественных слушаний.

Полина Пучкова