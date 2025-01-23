Объявлены номинанты на кинопремию «Оскар»

Американская академии киноискусств назвала номинантов на премию «Оскар». Претендентами на награду за лучший фильм стали:

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shannon Stapleton / Reuters, Shannon Stapleton / File Photo / File Photo / Reuters Фото: Shannon Stapleton / Reuters, Shannon Stapleton / File Photo / File Photo / Reuters

«Анора»;

«Дюна 2»;

«Бруталист»;

«Субстанция»;

«Злая: Сказка о ведьме Запада»;

«Конклав»;

«Мальчишки из “Никеля”»;

«Совершенный незнакомец»;

«Эмилия Перес», «Я все еще здесь».

В список номинантов за лучшую мужскую роль вошли Колман Доминго («Синг-Синг»), Себастиан Стэн («Ученик. Восхождение Трампа»), Тимоти Шаламе («Совершенный незнакомец»), Эдриан Броуди («Бруталист»), Рэйф Файнс («Конклав»). За награду за лучшую женскую роль поборются Деми Мур («Субстанция»), Карла София Гаскон («Эмилия Перес»), Майки Мэдисон («Анора»), Фернанда Торрес («Я все еще здесь») и Синтия Эриво («Злая: Сказка о ведьме Запада»).

В список претендентов на премию в качестве лучшего режиссера названы Шон Бейкер («Анора»), Брэди Корбей («Бруталист»), Джеймс Мэнголд («Совершенный незнакомец»), Жак Одиар («Эмилия Перес») и Корали Фаржа («Субстанция»). Номинантами за лучший анимационный фильм стали «Течение», «Головоломка 2», «Мемуары улитки», «Уоллес и Громит: Самая дикая месть», «Дикий робот».

На «Оскар» в 2025 году впервые номинировали актера из России. Им стал Юрий Борисов, который сыграл в фильме «Анора». Он вошел в список претендентов на премию в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

Объявление номинантов на премию должно было пройти 17 января. Мероприятие перенесли из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Церемония вручения «Оскара» в этом году пройдет в ночь на 3 марта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Награды раздадут в пожарном порядке».