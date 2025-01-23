Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Гвинеи-Бисау

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Гвинеи-Бисау Умаром Сиссоку Эмбало. Президенты обсудили двустороннее сотрудничество между странами, сообщила пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Умару Сиссоку Эмбало в мае 2024 года

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин и Умару Сиссоку Эмбало в мае 2024 года

Фото: пресс-служба президента РФ

«В развитие договоренностей, достигнутых на переговорах... в мае 2024 года, обсужден ряд актуальных вопросов расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях»,— говорится в сообщении. Президенты договорились, что продолжат личное общение.

9 мая прошлого года президент западноафриканской республики посетил Парад Победы в Москве. В тот же день в Екатерининском зале Кремля прошла его встреча с Владимиром Путиным. Президент республики говорил про победу Советского Союза в Великой Отечественной войне и про братство народов обеих стран. Господин Путин отмечал, что Россия и Гвинея-Бисау солидарны в подходах к решению многих вопросов глобальной повестки дня.