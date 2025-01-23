Россельхознадзор нашел нарушения при проведении выставки кошек в Колпино

Управление Россельхознадзора по Северо-Западному федеральному округу выдало предостережение предпринимателю-организатору выставки кошек «Страна Мурляндия» в Колпино из-за выявленных нарушений в ходе мероприятия, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В Россельхознадзор поступило сразу несколько обращений от граждан с жалобами на организацию выставки. Во время выезда специалисты установили нарушение ряда норм федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» и других профильных документов.

Выставка длилась три недели вместо положенных четырех дней. Заявленной площадкой для проведения мероприятия был ТРК «Меркурий», она не была подтверждена в ФГИС ВетИС «Меркурий». При этом ветеринарные сопроводительные документы на животных не были оформлены.

Предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Сотрудники ведомства указали на обязанность вести деятельность с соблюдением всех норм.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что свыше 5000 тонн фальсификата среди молочной продукции нашли в Петербурге в декабре.

Татьяна Титаева