Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ребенок погиб в результате ДТП со школьным автобусом под Волгоградом

В попавшем в ДТП под Волгоградом школьном автобусе ехали 20 детей

В Октябрьском районе Волгоградской области в результате ДТП с участием школьного автобуса госпитализированы семь человек, из них шестеро — дети, еще один ребенок скончался по пути в больницу, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области. В ГУ МВД по региону сообщили «Ъ», что всего транспорт перевозил 20 детей. Мальчик 2015 года рождения находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Школьный автобус Шелестовской средней школы возвращался после занятий по привычному маршруту, когда произошло столкновение с Hyundai ix35 на 88-м километре автодороги Волгоград—Котельниково—Сальск.

Для оказания помощи на место направлены медики из Волгограда, включая реаниматолога, детского хирурга и травматолога. На месте работают десять бригад скорой помощи, ближайшие больницы готовы принять пострадавших. Глава региона Андрей Бочаров взял ситуацию на личный контроль, создана рабочая группа для установления обстоятельств происшествия.

Никита Маркелов, Саратов

Подписывайтесь на тему:

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...