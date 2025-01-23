Ребенок погиб в результате ДТП со школьным автобусом под Волгоградом

В Октябрьском районе Волгоградской области в результате ДТП с участием школьного автобуса госпитализированы семь человек, из них шестеро — дети, еще один ребенок скончался по пути в больницу, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области. В ГУ МВД по региону сообщили «Ъ», что всего транспорт перевозил 20 детей. Мальчик 2015 года рождения находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Школьный автобус Шелестовской средней школы возвращался после занятий по привычному маршруту, когда произошло столкновение с Hyundai ix35 на 88-м километре автодороги Волгоград—Котельниково—Сальск.

Для оказания помощи на место направлены медики из Волгограда, включая реаниматолога, детского хирурга и травматолога. На месте работают десять бригад скорой помощи, ближайшие больницы готовы принять пострадавших. Глава региона Андрей Бочаров взял ситуацию на личный контроль, создана рабочая группа для установления обстоятельств происшествия.

Никита Маркелов, Саратов