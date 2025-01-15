Актер Юрий Борисов номинирован на премию BAFTA

Российского актера Юрия Борисова номинировали на премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA за роль второго плана в фильме «Анора». Победителей премии объявят 16 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актеры Дарья Екамасова и Юрий Борисов на Каннском кинофестивале

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Актеры Дарья Екамасова и Юрий Борисов на Каннском кинофестивале

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фильм «Анора», в котором снялся Юрий Борисов, номинирован на премию BAFTA в пяти категориях: «лучший фильм», «лучший режиссер», «лучшая актриса», «лучший актер второго плана» и «лучший сценарий». Сразу в несколько номинаций попали также фильмы «Бруталист», «Субстанция», «Конклав» и «Эмилия Перес».

Премьера «Аноры», которую снял американский режиссер Шон Бэйкер, прошла 21 мая на Каннском фестивале. Там кинолента получила «Золотую пальмовую ветвь». Юрий Борисов ранее был номинирован на 12 кинопремий, в числе которых премии Гильдии киноактеров США, «Золотой глобус», «Готэм». В 2024 году актер получил три награды за «Анору».

Юрию Борисову 32 года. Он снимался в фильмах «Петровы в гриппе», «Бык», «Серебряные коньки».

Подробнее — в материале «Ъ» «"Анора" в миноре».