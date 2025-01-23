Власти Кубани на утилизацию отходов после ЧС в Анапе направят 780 млн рублей

Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края заключило два контракта на сумму 781 млн руб. на утилизацию отходов, собранных после крушения танкеров «Волгонефть» у Керченского пролива и разлива нефти. Информация опубликована на сайте «Госзакупки».

Первый контракт заключен на 209 млн руб. с АО «Азово-Черноморское экологическое научно-производственное предприятие Сириус» (АО «АЧ ЭНПП Сириус»). По заключенному договору предприятию нужно утилизировать 19 тыс. тонн опасных отходов. Переработку выполнят в поселке Сенном Темрюкского района Кубани.

Второй контракт на 572 млн руб. заключен с ростовским ООО «Южный город». Предприятие утилизирует 52 тыс. тонн отходов в хуторе Большой Лог Аксайского района Ростовской области.

Общая масса утилизированных отходов составит 71 тыс. тонн. Предприятия должны будут выполнить работы до конца 2025 года.

Татьяна Ручкина