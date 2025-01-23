Дорогу из Екатеринбурга в Первоуральск не планируют расширять до 2028 года

Четырехполосную трассу от Екатеринбурга до Первоуральска не планируют расширять до шести полос в «ближайшие три года», сообщили представители правительства Свердловской области в ходе заседания региональной комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. Об этом «Ъ-Урал» рассказал директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

«Вероятно, когда закончится строительство четырехполосной трассы на основном ее протяжении (М-12 "Восток".— "Ъ-Урал"), приступят к созданию дополнительных полос на участке Первоуральск — Екатеринбург»,— добавил он.

Господин Пушкарев отметил, что Ново-Московский тракт, по которому пройдет трасса М-12 «Восток», расположен на зоне массового захоронения, где могут находиться останки более 200 человек. «Если будут проводиться земляные работы в связи с расширением дороги, есть риск, что в их ходе будут скрыты лица, захороненные под дорогой. В 1970 годах их же не изымали оттуда: при профилировании трассы рабочие наткнулись на захоронение, заложили его скальником и сверху положили асфальт»,— пояснил директор музея.

Игорь Пушкарев добавил, что члены комиссии предложили властям предусмотреть участок в районе Мемориала жертв политических репрессий для перезахоронения останков людей, находящихся под Ново-Московским трактом. «Давно была высказана идея о строительстве восточнее мемориального комплекса православного храма или часовни, в районе объекта можно разместить кладбище, куда перезахоронить останки»,— сказал он.

Ранее, в августе 2022 года, заместитель начальника «Уралуправтодор» Владимир Тельнов сообщил, что трассу от Екатеринбурга до Первоуральска расширят до шести полос к 2027 году. Отмечалось, что на тот момент была готова проектная документация, она проходила государственную экспертизу. Господин Тельнов тогда заявил, что на участке дороги хватает и четырех полос, хотя признал, что после завершения строительства южной части Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) нагрузка на трассу вырастет.