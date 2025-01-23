«Четко прослеживаются признаки коллективных захоронений»

В Свердловской области впервые за два года прошло заседание совета по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. На нем участники обсудили будущие направления работы, но к единому мнению прийти не смогли. Кто-то предложил расширить территорию поисков с 10 га до 192 га в районе 12-го км Московского тракта, кто-то — изучить местность на других выездах из Екатеринбурга. Единогласно комиссия поддержала позицию о необходимости реставрации мемориала на 12-м км, создания центра исторической памяти и перезахоронения останков более 200 человек, находящихся под Ново-Московским трактом.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исследователи сошлись во мнении о необходимости реконструкции мемориального комплекса на 12-м км Московского тракта

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Исследователи сошлись во мнении о необходимости реконструкции мемориального комплекса на 12-м км Московского тракта

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Заседание комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий прошло под председательством вице-губернатора Олега Чемезова в среду, 22 января. Как рассказал «Ъ-Урал» директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев, дискуссию между членами вызвала тема продолжения работ по поиску новых захоронений.

Комиссия Свердловской области по восстановлению прав пострадавших в 1930-1950 годах была утверждена правительством региона в 2012 году. Ее работа направлена на увековечивание памяти жертв политических репрессий: содействует созданию памятников, разработке информационных материалов и мероприятий, проведению научно-исследовательских работ, обеспечению доступности архивных документов, ведению книги памяти, подготовке предложений по установлению мер поддержки, рассмотрению заявлений и разрешению жалоб реабилитированных. В последний раз члены комиссии заседали в декабре 2022 года.

Господин Пушкарев напомнил собравшимся, что в 2022 году была завершена кульминационная часть по поиску массовых захоронений в районе Мемориала жертв политических репрессий на 12-м км Московского тракта в Екатеринбурге. В частности, археологи зафиксировали периметр испытательного полигона НКВД в 192 га и Южную зону массового захоронения (около Мемориала) — в 10 га.

«Стоит вопрос о том, что внутри периметра полигона есть несколько точек, которые нуждаются в перепроверке. Ведется дискуссия о Северной зоне массового захоронения, которая своей частью могла заходить на территорию нынешнего биатлонного комплекса имени Антона Шипулина, но если там что-то и сохранилось, то в лесной части, потому что комплекс не единожды перестраивался, там проводились земляные работы»,— отметил Игорь Пушкарев.

Он добавил, что часть захоронений осталась под самим мемориальным комплексом.

«Под дорожками и земляными валами четко прослеживаются признаки коллективных захоронений. Мы не можем ответить на вопрос, сколько их там находится, потому что местность подверглась сильному антропогенному воздействию»,— пояснил директор музея.

Игорь Пушкарев не исключил, что за пределами полигона есть «иные зоны захоронений». Директор отметил, что в 52 обнаруженных братских могилах могут находиться останки 2 тыс. человек, тогда как в 1930–1950 годы на территории всей Свердловской области «могло быть репрессировано и убито порядка 36 тыс. человек». Господин Пушкарев добавил, что коллективные захоронения могли существовать в районе Ивановского кладбища Екатеринбурга и других выездах из города.

По словам источника «Ъ-Урал», археолог Сергей Погорелов представил комиссии «несколько иные данные». «Его группа зафиксировала не 52 могильных ямы, а 92»,— отметил собеседник. Он подчеркнул, что господин Погорелов пообещал представить комиссии полученные результаты и материалы к ним. Впрочем, в разговоре с «Ъ-Урал», Игорь Пушкарев отметил, что сотрудники Музея истории Екатеринбурга пытались перепроверить данные группы Сергея Погорелова, однако они «не подтвердились "на лопате"».

Доктор исторических наук Алексей Мосин рассказал «Ъ-Урал», что в ходе заседания выступил за «полное обследование» 192 га испытательного полигона НКВД.

«В 2019 году было принято решение о выделении на эти цели 9 млн руб., что не выполнено до сих пор. Деньги не выделены, проведено выборочное исследование 10 га»,— сказал он.

Господин Мосин добавил, что призвал власти организовать «нормальный ритм работы комиссии» и собирать ее членов раз в три месяца.

Единогласно собравшиеся поддержали позицию председателя Ассоциации жертв политических репрессий Виктора Черкасова и его заместителя Татьяны Суриф о необходимости реконструкции мемориального комплекса на 12-м км Московского тракта. Игорь Пушкарев добавил, что проект предусматривает установку новых 25 плит с фамилиями репрессированных, перечень которых ежегодно пополняют историки, сотрудники Музея истории Екатеринбурга. «Подняли вопрос о необходимости создания центра исторической памяти, который комплексно бы занимался вопросами исследования темы репрессий»,— добавил он.

Господин Пушкарев отметил, что собравшимся доложили о строительстве участка скоростной трассы М-12 «Восток», которая пройдет по Ново-Московскому тракту, расположенному на зоне массового захоронения. «На ближайшие три года не рассматривается вопрос о строительстве шестиполосного участка дороги от Первоуральска до Екатеринбурга. Вероятно, когда закончится строительство четырехполосной трассы на основном ее протяжении, приступят к созданию дополнительных полос на участке Первоуральск — Екатеринбург»,— сказал господин Пушкарев.

Он добавил, что под трассой могут находиться останки более 200 человек.

«Если будут проводиться земляные работы в связи с расширением дороги, есть риск, что в их ходе будут скрыты лица, захороненные под дорогой. В 1970 годах их же не изымали оттуда: при профилировании трассы рабочие наткнулись на захоронение, заложили его скальником и сверху положили асфальт»,— пояснил директор музея.

По словам Игоря Пушкарева, Татьяна Суриф призвала власти предусмотреть участок в районе мемориала для перезахоронения останков людей, находящихся под Ново-Московским трактом. «Давно была высказана идея о строительстве восточнее мемориального комплекса православного храма или часовни, в районе объекта можно разместить кладбище, куда перезахоронить останки. Это правильно с любых точек зрения, идея не вызвала отторжение»,— сказал он.

По словам опрошенных «Ъ-Урал» членов комиссии, Олег Чемезов предложил совету собраться вновь во втором квартале 2025 года. «Будут проанализированы материалы членов комиссии и намечены шаги дальнейшего раскрытия темы захоронения жертв политических репрессий»,— сказал господин Пушкарев, добавив, что к работе могут быть привлечены сотрудники министерства культуры области и пул экспертов.

Василий Алексеев