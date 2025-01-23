В подмосковном Клину на площади 10 тыс. кв. метров горит склад

На Волоколамском шоссе в подмосковном Клину загорелся склад. Огонь охватил 10 тыс. кв. м. По предварительным данным МЧС, пострадавших нет. На месте работают более 40 специалистов и 12 единиц техники.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что склады относятся к логистическому центру «Логистера». «Есть угроза дальнейшего распространения огня. Пожарные принимают меры по недопущению этого»,— приводит агентство слова собеседника.

В прокуратуре Подмосковья сообщили, что возгорание произошло около 14:00 мск. «Клинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, окончательные выводы о причине пожара будут сделаны по результатам пожарно-технической экспертизы»,— добавили в ведомстве. На опубликованных в соцсетях кадрах виден высокий столб дыма. ТАСС пишет, что горит торец здания.