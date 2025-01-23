Мэрия Уфы намерена продать пакет акций ВК «Башкортостан»

Администрация Уфы намерена приватизировать 35,75 тыс. акций АО «Выставочный комплекс "Башкортостан"». Как сообщает пресс-служба мэрии, это около 51% от общего количества акций, принадлежащих муниципалитету. Ценные бумаги выставят на торги.

Акции компании могут быть привлекательными для частных лиц, работающих в сфере управления недвижимостью и ценными бумагами, так как в собственности «Выставочного комплекса "Башкортостан"» находятся инвестиционные паи комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда «ГК-1» (ЗПИФ), в составе которого находится часть помещений выставочного комплекса «Уфа-Экспо», полагают в городской администрации.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее мэрия добилась отмены сделок, которые привели к выводу активов выставочного комплекса. В 2021 году ВК "Башкортостан" лишился их, заключив с ООО «Экспо-плаза» соглашение о реструктуризации задолженности в размере 166 млн руб. и передав кредитору в залог 411,4 тыс. паев ЗПИФ. В состав паев входила часть торгово-выставочного комплекса на улице Менделеева, 158. Поскольку должник не исполнил условий соглашения, кредитор завладел активами, а затем реализовал их банку «Траст».

Как следует из картотеки дел арбитражного суда, в июле прошлого года Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил требования мэрии, признав сделки незаконными, кассационная инстанция оставила решение в силе. Банк пытается отменить вынесенные судами постановления, накануне Верховный суд РФ зарегистрировал поданную им жалобу.

АО «Выставочный комплекс "Башкортостан"» зарегистрировано в мае 2003 года. Компания занимается организацией конференций и выставок. Уставный капитал — 64,5 млн руб. По данным на 2018 год, 51% акций владела администрация Уфы, 49% было в собственности ООО «Производственное объединение «Уралсоцсервис»» (99,99% принадлежит компании «Родеса девелопмент С.А», зарегистрированной в Сент-Китс и Невисе). Выручка в 2023 году составила 79 тыс. руб., убыток — 122,05 млн руб.

Майя Иванова