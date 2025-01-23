Верховный суд признал запрещенный «Правый сектор» террористической организацией

Верховный суд России признал украинский «Правый сектор» (признан в РФ экстремистским и запрещен) террористической организацией. В декабре соответствующий иск в Верховный суд направил генпрокурор Игорь Краснов.

Заседание ВС проходило в закрытом режиме. Согласно решению суда, которое передает «Интерфакс», террористическим и запрещенным в России признаны сам «Правый сектор», а также его подразделения — «Правая молодежь» и «Добровольческий украинский корпус "Правого сектора"».

В 2015 году министерство юстиции внесло «Правый сектор» в перечень экстремистских организаций. Само объединение сформировалось из нескольких ультраправых организаций во время протестов на Украине в 2013–2014 годах. В 2022 году добровольческое военизированное подразделение было преобразовано в 67-ю отдельную бригаду и вошло в состав ВСУ.