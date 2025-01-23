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обновлено 15:09

Министр ЖКХ переходит в пермскую мэрию

Как стало известно «Ъ-Прикамье», Артем Балахнин покидает пост министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края. По информации источника «Ъ-Прикамье», он уволится с должности 3 февраля. Как ожидается, господин Балахнин займет должность замглавы Перми, отвечающего за коммунальный блок. Сейчас на этой позиции трудится замглавы Игорь Субботин, он покидает мэрию.

Артем Балахнин

Артем Балахнин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Артем Балахнин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Город необходимо усилить»,— пояснил смысл перестановки источник.

Артем Балахнин стал министром ЖКХ края в октябре 2021 года, до этого работал главой министерства тарифного регулирования. Ранее господин Балахнин работал в структурах ПАО «Т Плюс». В марте 2020 года начал работу в министерстве ЖКХ в должности заместителя министра. Курировал сферу теплоснабжения и реализацию региональной программы по модернизации систем теплоснабжения в муниципалитетах Прикамья. В ноябре 2020 года был назначен главой министерства тарифного регулирования и энергетики края.

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