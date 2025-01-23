Министр ЖКХ переходит в пермскую мэрию

Как стало известно «Ъ-Прикамье», Артем Балахнин покидает пост министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края. По информации источника «Ъ-Прикамье», он уволится с должности 3 февраля. Как ожидается, господин Балахнин займет должность замглавы Перми, отвечающего за коммунальный блок. Сейчас на этой позиции трудится замглавы Игорь Субботин, он покидает мэрию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Балахнин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Артем Балахнин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Город необходимо усилить»,— пояснил смысл перестановки источник.

Артем Балахнин стал министром ЖКХ края в октябре 2021 года, до этого работал главой министерства тарифного регулирования. Ранее господин Балахнин работал в структурах ПАО «Т Плюс». В марте 2020 года начал работу в министерстве ЖКХ в должности заместителя министра. Курировал сферу теплоснабжения и реализацию региональной программы по модернизации систем теплоснабжения в муниципалитетах Прикамья. В ноябре 2020 года был назначен главой министерства тарифного регулирования и энергетики края.