Сотрудники полиции спасли трех жителей Ростовской области на пожаре

В селе Песчанокопское сотрудники полиции спасли трех жителей при пожаре в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

14 января текущего года в дежурную часть Отдела МВД России по Песчанокопскому району поступило сообщение о том, что на пер. Победы произошло возгорание частного дома. Прибывшие старший лейтенант полиции Вячеслав Петриченко и лейтенант полиции Евгений Алисов увидели, что пожаром охвачена половина дома. Из здания доносились голоса людей.

Полицейские вошли в дом до приезда пожарных расчетов и эвакуировали трех граждан, нуждающихся в помощи и не ориентирующихся в пространстве.

По приезде пожарных расчётов возгорание было ликвидировано. Жильцы дома не пострадали.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти 13-летнего подростка в Ростовской области. Школьник погиб из-за взрыва аэрозольного баллончика.

Ева Китаева