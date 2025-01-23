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Сотрудники полиции спасли трех жителей Ростовской области на пожаре

В селе Песчанокопское сотрудники полиции спасли трех жителей при пожаре в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

14 января текущего года в дежурную часть Отдела МВД России по Песчанокопскому району поступило сообщение о том, что на пер. Победы произошло возгорание частного дома. Прибывшие старший лейтенант полиции Вячеслав Петриченко и лейтенант полиции Евгений Алисов увидели, что пожаром охвачена половина дома. Из здания доносились голоса людей.

Полицейские вошли в дом до приезда пожарных расчетов и эвакуировали трех граждан, нуждающихся в помощи и не ориентирующихся в пространстве.

По приезде пожарных расчётов возгорание было ликвидировано. Жильцы дома не пострадали.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти 13-летнего подростка в Ростовской области. Школьник погиб из-за взрыва аэрозольного баллончика.

Ева Китаева

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