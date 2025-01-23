Суд вернул дело о взыскании нидерландцами 1 млн евро с краснодарской компании

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил решение Арбитражного суда Краснодарского края об отказе в выдаче исполнительного листа на взыскание задолженности в размере 1 млн евро с краснодарского застройщика «Гешефт» и вернул дело на новое рассмотрение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Решение в пользу нидерландской компании Certhon Projects B.V. (Цертон Проджектс Би.Ви.) вынес в марте 2024 года Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) при Торгово-промышленной палате РФ. Третейский суд обязал ООО «Гешефт» выплатить задолженность, неустойку и судебные расходы в полном объеме. Краснодарская компания не выполнила решение инстанции, тогда зарубежные партнеры обратились в АС Краснодарского края с исковым заявлением о выдаче исполнительного листа. Однако Арбитражный суд Краснодарского края посчитал, что исполнение решения МКС о взыскании с общества в пользу компании противоречит публичному порядку Российской Федерации «с учетом действующих на дату принятия судебного акта требований законодательства относительно исполнения обязательств перед иностранными контрагентами, находящимися под юрисдикцией недружественных Российской Федерации стран»,— говорится в решении суда. В итоге АС постановил в удовлетворении заявленных требований отказать.

Сегодня Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил решение нижестоящей инстанции и отправил дело на новое рассмотрение.

Из материалов дела следует, что в 2017 году ООО «Фирма "Гешефт"» заключило с голландской компанией Certhon Projects контракт на приобретение тепличного оборудования. По состоянию на 2023 год задолженность краснодарского предприятия перед поставщиком составляла 1 млн евро, размер неустойки превысил 100 тыс. евро.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Фирма "Гешефт"» зарегистрировано в 1998 году в Краснодаре. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Бенефициаром является Артем Верзилов. Убыток компании за 2023 год составил 379,5 млн руб.

По мнению управляющего партнера адвокатского бюро «Домащенко и партнеры», в данном деле решение суда первой инстанции было мотивировано нарушением публичного порядка РФ. «В спорах о признании и приведении в исполнение решений третейских судов ''антисанкционные'' указы и постановления президента и правительства РФ признавались частью публичного порядка РФ, в связи с чем суды отказывали иностранным компаниям — взыскателям в их требованиях. Подобной практики придерживался и Арбитражный суд Северо-Кавказского округа. Однако, вероятнее всего, в данном деле судом был принят во внимание тот факт, что спор был рассмотрен в РФ, при международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате РФ, с применением российского права. Представляется, что именно по этой причине суд кассационной инстанции не принял во внимание субъектный состав участников спора. В любом случае необходимо дождаться мотивированного постановления»,— говорит юрист. Он добавил, что с учетом признания судебного акта о взыскании денег с российского общества в пользу нидерландской компании, существует риск банкротства, если фирма «Гешефт» не сможет рассчитаться со своим кредитором.

Елена Турбина