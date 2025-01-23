Белорусская теннисистка Соболенко в третий раз вышла в финал Australian Open

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал Australian Open. В полуфинале она обыграла 11-ю ракетку мира представительницу Испании Паулу Бадосу со счетом 6:4, 6:2. В финале Арина Соболенко сыграет с победительницей матча между американкой Мэдисон Киз и полькой Игой Швёнтек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арина Соболенко

Фото: Tingshu Wang / Reuters Арина Соболенко

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Арине Соболенко 26 лет. На ее счету 18 титулов WTA. Она является действующей победительницей Australian Open. Также побеждала на Australian Open в 2023 году и USA Open в 2024 году.

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема, он проводится в Мельбурне на покрытии «хард». Соревнования у женщин продлятся до 25 января. Призовой фонд турнира превышает $59,7 млн