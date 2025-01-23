В ФАС объяснили рост цен на картофель

Цена на картофель на российском рынке в настоящий момент скорректировалась на фоне низкой базы в 2024 году, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский. Он пояснил, что увеличение стоимости продукта связано с базовыми показателями 2023 года, когда из-за большого урожая цены были низкими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Шаскольский

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Шаскольский

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Когда в прошлом году из-за большого урожая была очень низкая цена, а сейчас цена скорректировалась, и нас спрашивают: почему же такая цена? Мы говорим: потому что была низкая база в прошлом году»,— сказал господин Шаскольский (цитата по ТАСС).

По данным Росстата, которые проанализировал РБК, за прошлый год стоимость килограмма картофеля выросла почти на 92%. При этом за год до этого цены, наоборот, снижались почти на 16% на фоне рекордного урожая. В целом плодоовощная продукция оказалась в лидерах роста стоимости в 2024-м.

На прошлой неделе Минсельхоз сообщил ТАСС, что урожай картофеля в организованном секторе по итогам прошлого года предварительно составил 7,2 млн т, что соответствует уровню среднемноголетних значений. При этом из-за возвратных заморозков прошлой весной, а также последующей засухи и обильных осадков в некоторых регионах урожай картофеля снизился относительно 2023 года.

Подробнее о ценах на продукты в 2024 году — в материале «Ъ FM».