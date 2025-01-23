Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минниханов открыл новое здание Управления МВД по Татарстану в центре Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин посетили новое здание управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Татарстана, которое сегодня открылось в центре Казани. Об этом сообщает пресс-служба раиса.

Минниханов открыл новое здание Управления МВД по Татарстану в центре Казани

Минниханов открыл новое здание Управления МВД по Татарстану в центре Казани

Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан

Минниханов открыл новое здание Управления МВД по Татарстану в центре Казани

Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан

Четырехэтажное здание расположено на перекрестке улиц Большой Красной и Карла Фукса. Его площадь составляет 7,3 тыс. кв. м.

Рустам Минниханов 22 января открыл в Верхнем Услоне новое здание для межмуниципального отдела МВД России «Верхнеуслонский» стоимостью 150 млн руб.

Анар Зейналов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...