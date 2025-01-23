Раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин посетили новое здание управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Татарстана, которое сегодня открылось в центре Казани. Об этом сообщает пресс-служба раиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минниханов открыл новое здание Управления МВД по Татарстану в центре Казани

Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан Минниханов открыл новое здание Управления МВД по Татарстану в центре Казани

Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан

Четырехэтажное здание расположено на перекрестке улиц Большой Красной и Карла Фукса. Его площадь составляет 7,3 тыс. кв. м.

Рустам Минниханов 22 января открыл в Верхнем Услоне новое здание для межмуниципального отдела МВД России «Верхнеуслонский» стоимостью 150 млн руб.

Анар Зейналов