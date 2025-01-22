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В Верхнем Услоне открыли новое здание отдела МВД за 150 млн рублей

В Верхнем Услоне состоялось открытие нового административного здания для межмуниципального отдела МВД России «Верхнеуслонский». В церемонии приняли участие раис республики Рустам Минниханов и министр внутренних дел Татарстана Дамир Сатретдинов. Об этом сообщает пресс-служба раиса республики.

В Верхнем Услоне открыли новое здание отдела МВД за 150 млн рублей

В Верхнем Услоне открыли новое здание отдела МВД за 150 млн рублей

Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан

В Верхнем Услоне открыли новое здание отдела МВД за 150 млн рублей

Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан

Здание общей площадью более 5,5 тыс. кв. м было построено за счет республиканского бюджета. Помимо административного корпуса, на территории расположены гараж на семь автомобилей, навес для пяти спецмашин, контрольно-пропускной пункт и здание кинологической службы. Также в комплексе имеются тир и физкультурный зал для сотрудников.

Дамир Сатретдинов поблагодарил руководство республики за поддержку и помощь в укреплении материально-технической базы МВД. В завершение мероприятия Рустам Минниханов вручил сотрудникам отдела награды и передал новый служебный автомобиль.

По данным портала госзакупок, стоимость работ оценивалась в 150 млн руб. Первоначально объект планировалось ввести в эксплуатацию до 20 декабря 2022 года.

Анар Зейналов

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