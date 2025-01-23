Единовременную выплату военнослужащим, заключающим контракт с Министерством обороны РФ, в Татарстане увеличили до 2,8 млн рублей. Об этом сообщает «Татар-информ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане выплаты контрактникам увеличили до 2,8 млн рублей

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ В Татарстане выплаты контрактникам увеличили до 2,8 млн рублей

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Сумма формируется из нескольких источников: 2,1 млн рублей выделяет республиканский бюджет, 400 тысяч рублей добавляет Минобороны РФ, а до 300 тысяч рублей предоставляют муниципалитеты и предприятия республики.

Новая мера поддержки действует до 1 апреля 2025 года и распространяется на всех, кто заключит контракт на территории Татарстана.

Предыдущее повышение выплаты произошло с 1 января 2025 года, когда общая сумма составляла 2,2 млн рублей. Тогда из бюджета Татарстана предоставлялось 1,5 млн рублей, еще 400 тысяч — от Минобороны, а до 300 тысяч рублей добавляли муниципалитеты.

Анар Зейналов