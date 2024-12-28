С 1 января 2025 года в Татарстане единовременная выплата для военнослужащих, заключающих контракт с Министерством обороны РФ вырастет до 2,2 млн рублей. Об этом сообщает информационное агентство «Татар-информ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане единовременные выплаты контрактникам увеличатся до 2,2 млн рублей

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ В Татарстане единовременные выплаты контрактникам увеличатся до 2,2 млн рублей

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Из общей суммы выплаты 1,5 млн рублей предоставит республиканский бюджет, 400 тысяч рублей выделит Министерство обороны РФ, еще до 300 тысяч рублей добавят муниципалитеты Татарстана. Кроме того, военнослужащие в зоне СВО получают ежемесячное денежное довольствие от 210 тысяч рублей.

В сентябре сумму единовременной выплаты в Татарстане увеличили до 2 млн рублей. Тогда выплата от Республики Татарстан составляла 1,3 млн рублей, 400 тыс. руб. — от Минобороны России и 300 тыс. — от муниципалитетов.

Анар Зейналов