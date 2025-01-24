Книги ученого художника

Нижегородский художник Евгений Стрелков (род. 1963) пришел в искусство из науки, но так и не расстался с ней окончательно. В коллажной графике, книгах-объектах, анимации, инсталляциях, стихах и эссе он постоянно к ней обращается — и как художник, и как популяризатор. Причем его наука всегда с волжским, нижегородским или горьковским акцентом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Стрелков на своей выставке «Третья идея» в ГЦСИ «Арсенал». Нижний Новгород, 2021

Фото: Алексей Шевцов Евгений Стрелков на своей выставке «Третья идея» в ГЦСИ «Арсенал». Нижний Новгород, 2021

Фото: Алексей Шевцов

Этот текст — часть проекта «Обретение места. 30 лет российского искусства в лицах», в котором Анна Толстова рассказывает о том, как художники разных поколений работали с новой российской действительностью и советским прошлым.

Шансонетки Нижегородской ярмарки с фотографий Максима Дмитриева, снятые в дезабилье и соблазнительных позах, вполне могли утащить на горьковское дно какого-нибудь падкого до дамских прелестей купчика — неудивительно, что художник разглядел в них сирен. Русалочьи лица сладкоголосых прелестниц трактуются как звуковые ландшафты, между степенями глубины черного цвета на фото и определенными тонами устанавливается корреляция, хитрая компьютерная программа переводит изображение в акустические колебания — звучит «сИренада» (2015). «Мутабор» — в этом царстве занимательной науки и занимательного краеведения все что угодно может превратиться во все что угодно: старые портовые краны с берегов Рейна и Волги — в диковинных насекомых, переносчиков болезней техногенной цивилизации («Rhein Collection», 2000; «Техногенез. Хромофаза», 2005); узоры фахверковых фасадов — в иероглифы, а те, в свою очередь,— в стихи и хоралы («Китайская грамота», 2015). Пока Евгений Стрелков был ученым, он занимался строгой наукой геофизикой, но, вступив в партию художников, пустился во все тяжкие и заделался алхимиком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Обложка первого выпуска литературного альманаха «Дирижабль», 1990–1991 Обложка одиннадцатого, волжского выпуска литературного альманаха «Дирижабль» Следующая фотография 1 / 2 Обложка первого выпуска литературного альманаха «Дирижабль», 1990–1991 Обложка одиннадцатого, волжского выпуска литературного альманаха «Дирижабль»

Стрелков рисовал с детства, учился в художественной школе, но все же физику любил сильнее, так что радиофизический факультет Горьковского университета был выбран не под нажимом отца-инженера, а потому, что радиоастрономия казалась самой романтической профессией на всем белом свете. Впрочем, с акварелью романтик не расстался ни в годы студенчества, ни в годы работы в Научно-исследовательском радиофизическом институте (НИРФИ): поездки «на картошку», экспедиции, отпускные путешествия или байдарочные походы — везде находилось время для пленэра. Однако совершенно свободным художником он сделался в 1990 году в силу обстоятельств: в НИРФИ начались сокращения, и в рассуждении чего бы покушать Стрелков вместе с институтскими товарищами по несчастью подался в графический дизайн, точнее — в компьютерную верстку газет и рекламных буклетов. Затосковав от коммерческих заказов, вчерашние физики по призванию и сегодняшние дизайнеры поневоле затеяли литературно-художественный альманах «Дирижабль».

Вначале физики-лирики собирались печатать литературные опусы нижегородских ученых, но системный подход к предприятию спас их от участи утонуть в океане научно-технической графомании: решив сперва разузнать, как обстоят издательские дела в Москве и Петербурге, они отправились на разведку в столицы и наудачу попали в хорошую компанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Евгений Стрелков. «Световой барьер», 1999 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «Ледоход-Один», 2004 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «Ниже Нижнего». Текст: Эдуард Абубакиров, Евгений Стрелков, Вадим Филиппов. Бумага, картон. Шелкография, коллаж, вырубка, штамп, 2001 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «Техногенез. Хромофаза». Бумага, картон. Шелкография, офсет, вырубка, 2002 Фото: архив Евгения Стрелкова Ленд-арт-фестиваль «Пойма времени», 2000 Фото: архив Евгения Стрелкова Ленд-арт-фестиваль «Пойма времени», 2000 Фото: архив Евгения Стрелкова Ленд-арт-фестиваль «Пойма времени», 2000 Фото: архив Евгения Стрелкова Следующая фотография 1 / 7 Евгений Стрелков. «Световой барьер», 1999 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «Ледоход-Один», 2004 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «Ниже Нижнего». Текст: Эдуард Абубакиров, Евгений Стрелков, Вадим Филиппов. Бумага, картон. Шелкография, коллаж, вырубка, штамп, 2001 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «Техногенез. Хромофаза». Бумага, картон. Шелкография, офсет, вырубка, 2002 Фото: архив Евгения Стрелкова Ленд-арт-фестиваль «Пойма времени», 2000 Фото: архив Евгения Стрелкова Ленд-арт-фестиваль «Пойма времени», 2000 Фото: архив Евгения Стрелкова Ленд-арт-фестиваль «Пойма времени», 2000 Фото: архив Евгения Стрелкова

В первом номере, сверстанном в дни августовского путча 1991-го, но опубликованном лишь полгода спустя, приняли доброжелательное участие Андрей Битов и Леонид Тишков. С их подачи «Дирижабль» станет эстетским, почти дадаистским изданием со своим кругом поволжских и столичных авторов, а соредакторы альманаха Евгений Стрелков и Михаил Погарский вскоре сделаются известными мастерами жанра книги художника.

«Дирижабль» интересовался не только мэтрами, но и мало кому известной тогда молодежью вроде Дениса Осокина, Даниила Да или Марии Степановой, выпускал тематические — волжский, финно-угорский, французско-нижегородский — номера, на его страницах публиковались работы Леонида Тишкова, Андрея Суздалева, Михаила Карасика, Игоря Макаревича, Николая Олейникова, группы «Куда бегут собаки» и других склонных к писательству художников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Евгений Стрелков. «Северная партия», 2003 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «Северная партия», 2003 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «Северная партия», 2003 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «Северная партия», 2003 Фото: архив Евгения Стрелкова Игорь Сорокин, Евгений Стрелков. «Рыба!: Волжское застолье. Домино». Издательство «Дирижабль», 2005 Фото: архив Евгения Стрелкова Игорь Сорокин, Евгений Стрелков. «Рыба!: Волжское застолье. Домино». Издательство «Дирижабль», 2005 Фото: архив Евгения Стрелкова Игорь Сорокин, Евгений Стрелков. «Рыба!: Волжское застолье. Домино». Издательство «Дирижабль», 2005 Фото: архив Евгения Стрелкова Следующая фотография 1 / 7 Евгений Стрелков. «Северная партия», 2003 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «Северная партия», 2003 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «Северная партия», 2003 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «Северная партия», 2003 Фото: архив Евгения Стрелкова Игорь Сорокин, Евгений Стрелков. «Рыба!: Волжское застолье. Домино». Издательство «Дирижабль», 2005 Фото: архив Евгения Стрелкова Игорь Сорокин, Евгений Стрелков. «Рыба!: Волжское застолье. Домино». Издательство «Дирижабль», 2005 Фото: архив Евгения Стрелкова Игорь Сорокин, Евгений Стрелков. «Рыба!: Волжское застолье. Домино». Издательство «Дирижабль», 2005 Фото: архив Евгения Стрелкова

В 1995-м из альманаха выросла одноименная дизайнерская студия «Дирижабль» (Евгений Стрелков, Дмитрий Хазан): помимо обычной печатной продукции и веб-сайтов, она занялась книгой художника, графическим альманахом «Ч/Б», художественными путеводителями по Нижнему и волжским краям, саунд-артом, компьютерной анимацией и оформлением выставочных проектов. Стрелков на глазах преображался из рисующего на досуге физика в художника, литератора и организатора культурной жизни, ему благоволили создательницы Нижегородского филиала Государственного центра современного искусства Анна Гор и Любовь Сапрыкина. Выставки, книжные ярмарки, стажировки в России и Европе стали его вторым, творческим университетом, а дружба с Леонидом Тишковым и Андреем Суздалевым — аспирантурой в области книги художника, коллажа, анимации и кураторства как искусства. Забавно, что капитан «Дирижабля» навсегда сохранил верность стимпанковской инженерной эстетике и научной романтике XIX века.

В 1990-е книга художника в России переживала расцвет: на территории книги как эксперимента, открытой любым медиа — от графики и текста до звука и перформанса, находило приют то современное искусство, которому не посчастливилось с музеями, все еще жившими советским прошлым, и галереями, рассчитывавшими на будущий рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Евгений Стрелков. «Орнитофония», 2016 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «Орнитофония», 2016 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «Орнитофония», 2016 Фото: архив Евгения Стрелкова Следующая фотография 1 / 3 Евгений Стрелков. «Орнитофония», 2016 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «Орнитофония», 2016 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «Орнитофония», 2016 Фото: архив Евгения Стрелкова

Такой же формой искусства, свободного духом и от институциональной опеки, был ленд-арт — или, точнее, временные и эфемерные интервенции в природную среду. На рубеже 1990-х и 2000-х Стрелков занялся тем и другим в качестве куратора и художника: устраивал «букартистские» выставки и фестивали искусства на природе, одновременно участвуя в них как экспонент. В ранних книжных объектах отразились его увлечения ленд-артом («Письмо для неба», 1998; «Каллиграфия времени», 1999; «Атлас дыма», 1999; «След сада», 2001), позже книга художника взяла верх.

Свою первую книгу художника, «Воздушную Арктику», Стрелков сделал в 1997 году и с ходу получил за нее главный приз VII Московского международного фестиваля рекламы: в фантазийном травелоге с авторскими текстами, рисунками и переплетно-полиграфическими изысками еще не было ничего от его фирменного инженерно-коллажного стиля, но уже была видна страсть к мистификации и игре. Впоследствии фиктивное краеведение — воображаемые истории волжских городов, что древнее Рима и Вавилона, и биографии вымышленных волжских ученых-первопроходцев, сочиненные с отменным чувством юмора (проект «Ниже Нижнего», с 2001 года, совместно с Эдуардом Абубакировым и Вадимом Филипповым),— будет сочетаться с самыми серьезными научно-популяризаторскими и краеведческими работами. А книги-объекты станут отсылать к настольным играм, пазлам или кроссвордам («Спартакиадская легкая», 2003; «Рыба!: Волжское застолье», 2005). Но пленэрное рисование останется лишь для нижегородских панорам и путеводителей — книжная графика Стрелкова примет вид многодельного цифрового коллажа, где причудливо смешиваются чертежи, схемы, таблицы, формулы, технический рисунок, гравюры из всевозможных атласов и энциклопедий, Дюрер, Пиранези, журнальные иллюстрации и лубок эпохи паровоза, парохода и торгово-промышленного расцвета городов Поволжья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Евгений Стрелков. «Невольный Прометей», 2016 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «Невольный Прометей», 2016 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «Невольный Прометей», 2016 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «Невольный Прометей», 2016 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «CyberNeuroFauna. Графика и тексты Евгения Стрелкова», 2018. Альбом вдохновлен литографическими таблицами из книги немецкого натуралиста Эрнста Геккеля «Kunstformen der Natur» Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «CyberNeuroFauna. Графика и тексты Евгения Стрелкова», 2018. Альбом вдохновлен литографическими таблицами из книги немецкого натуралиста Эрнста Геккеля «Kunstformen der Natur» Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «CyberNeuroFauna. Графика и тексты Евгения Стрелкова», 2018. Альбом вдохновлен литографическими таблицами из книги немецкого натуралиста Эрнста Геккеля «Kunstformen der Natur» Фото: архив Евгения Стрелкова Следующая фотография 1 / 7 Евгений Стрелков. «Невольный Прометей», 2016 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «Невольный Прометей», 2016 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «Невольный Прометей», 2016 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «Невольный Прометей», 2016 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «CyberNeuroFauna. Графика и тексты Евгения Стрелкова», 2018. Альбом вдохновлен литографическими таблицами из книги немецкого натуралиста Эрнста Геккеля «Kunstformen der Natur» Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «CyberNeuroFauna. Графика и тексты Евгения Стрелкова», 2018. Альбом вдохновлен литографическими таблицами из книги немецкого натуралиста Эрнста Геккеля «Kunstformen der Natur» Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «CyberNeuroFauna. Графика и тексты Евгения Стрелкова», 2018. Альбом вдохновлен литографическими таблицами из книги немецкого натуралиста Эрнста Геккеля «Kunstformen der Natur» Фото: архив Евгения Стрелкова

Издавший с полсотни книг художника, Стрелков мог бы остаться в гордом гетто книжных экспериментаторов, но сразу принялся извлекать из книги-объекта, как из волшебного ларца, все новые и новые медийные сокровища. Во-первых, саунд-арт, или, в терминологии художника-радиофизика, «графический звук»: любые изображения и любые данные — будь то контуры береговых линий волжских водохранилищ («Сирены», 2004) или периодическая система появления и расстановки рыбаков на ялтинской набережной («Вокал кефали», 2009) — оказались способны преобразовываться в звучание. Во-вторых, компьютерную анимацию, сработанную по тому же коллажному принципу, что и графика: сегодня на счету студии «Дирижабль» несколько анимационных циклов, как мокументальных, так и научно-популярных («Ниже Нижнего», «Выше некуда», «Волжская коллекция», «Эра радио», «Био-Арт-Лаб», «Фигуры разума», «Плоды ума»). В-третьих, поэзию, родившуюся из лирической краткости книжно-объектных текстов: стихи Стрелков начал писать сравнительно поздно, под влиянием «дирижабельного» сообщества, и отважился издать первый поэтический сборник только после настоятельной рекомендации поэта и филолога Сергея Завьялова. А сейчас он готовит шестую книгу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Евгений Стрелков. «Волжская Венера». 2019 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «Волжская Венера». 2019 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «Волжская Венера». 2019 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «Волжская Венера». 2019 Фото: архив Евгения Стрелкова Следующая фотография 1 / 4 Евгений Стрелков. «Волжская Венера». 2019 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «Волжская Венера». 2019 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «Волжская Венера». 2019 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «Волжская Венера». 2019 Фото: архив Евгения Стрелкова

И все же главное магическое свойство книги-объекта заключалось в том, что, следуя логике медийной полифонии, она начала разворачиваться в инсталляцию, а инсталляция — в выставку. На первых порах это были персональные выставки, но их эстетская и стильная наукообразность пришлась по сердцу музейному сообществу. Так художник Стрелков нашел себя в роли востребованного куратора и проектировщика научных экспозиций. Наиболее удачным было сотрудничество с Музеем науки «Нижегородская радиолаборатория» при его альма-матер. Из опыта музейного проектирования и из книг художника, часто посвященных замечательным чудакам и оригиналам мировой науки, возникла серия научно-популяризаторских эссе, сложившаяся в книгу «Фигуры разума» (2015), на страницах которой Велимир Хлебников встречается с Николаем Лобачевским.

Стрелков вовсе не коренной волжанин и не коренной нижегородец, он родился на Урале, в Горький приехал после школы, чтобы поступать в университет, однако все стрелковские проекты — художественные, литературные, кураторские, музейные — так или иначе связаны с Нижним Новгородом и Волгой, пленившей его как поэта, геофизика, краеведа, историка науки и культуры. Среди культурных героев мифологии «русского Нила», которую разрабатывает Стрелков, можно встретить усердного натуралиста Самуэля Готлиба Гмелина или отважного путешественника Льюиса Кэрролла, добравшегося до Нижнего летом 1867 года, но основное место в пантеоне отведено ученым. В истории поволжской науки Стрелкова вдохновляют фигуры многогранные и полифоничные, еретики, бунтари, диссиденты — в разных смыслах слова, не только такие, как академик Андрей Сахаров, но и такие, как революционер Николай Морозов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Евгений Стрелков. Графический альманах «Гроза и греза», 2020 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. Графический альманах «Гроза и греза», 2020 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. Графический альманах «Гроза и греза», 2020 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. Графический альманах «Гроза и греза», 2020 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «Косолапы эскулапы», 2020 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «Косолапы эскулапы», 2020 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «Косолапы эскулапы», 2020 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «Косолапы эскулапы», 2020 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «Косолапы эскулапы», 2020 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «Косолапы эскулапы», 2020 Фото: архив Евгения Стрелкова Следующая фотография 1 / 10 Евгений Стрелков. Графический альманах «Гроза и греза», 2020 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. Графический альманах «Гроза и греза», 2020 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. Графический альманах «Гроза и греза», 2020 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. Графический альманах «Гроза и греза», 2020 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «Косолапы эскулапы», 2020 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «Косолапы эскулапы», 2020 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «Косолапы эскулапы», 2020 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «Косолапы эскулапы», 2020 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «Косолапы эскулапы», 2020 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «Косолапы эскулапы», 2020 Фото: архив Евгения Стрелкова

Николай Морозов, народоволец, романтик, фанатик, литератор и ученый-любитель, завиральные идеи которого повлияли на фоменковскую «новую хронологию», оказался идеальным персонажем выставки «Звездная месть» о пересечениях альтернативной науки и научной фантастики («ГЭС-2», октябрь 2023 — январь 2024, кураторы Ярослав Алешин и Алек Петук). Атомная энергия, аэронавтика и освоение космоса, лингвистические методы выявления плагиата, борьба с «клерикальными фальсификациями» истории при помощи астрономических датировок, научная поэзия и научная фантастика — всем этим самородок-автодидакт Морозов, проведший более четверти века в тюрьмах, главным образом — в Шлиссельбургской крепости, начал заниматься в заключении и, несмотря на откровенный дилетантизм, был увенчан почетно-академическими лаврами при советской власти. Стрелков как будто бы видит в этом рыцаре поэтической науки свое альтер эго — во всяком случае, посвященный Морозову графический альманах «Гроза и греза» (2020) смотрелся на выставке как один из куриозитетов, привезенных из морозовского дома-музея в Борке Ярославской области. Оммажем Морозову была и композиции «Патмос: Пророк и Прохор» (2023): доказывая, что христианская историография полна ошибок, Морозов поверял Священное Писание, особенно — Откровение Иоанна Богослова, астрономией — Стрелков совместил византийскую иконографию с орбитами небесных тел и фотографиями ядерного взрыва на прозрачных пленках, получив нечто вроде витража, где феерические идеи Морозова рифмовались с научными и гражданственными прозрениями Сахарова. Однако этот «термоядерный апокалипсис» не выставлялся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Иллюстрация из книги Евгения Стрелкова «Московский пассажир Льюис Кэрролл». Студия «Дирижабль», 2021 Фото: архив Евгения Стрелкова Иллюстрация из книги Евгения Стрелкова «Московский пассажир Льюис Кэрролл». Студия «Дирижабль», 2021 Фото: архив Евгения Стрелкова Иллюстрация из книги Евгения Стрелкова «Московский пассажир Льюис Кэрролл». Студия «Дирижабль», 2021 Фото: архив Евгения Стрелкова Иллюстрация из книги Евгения Стрелкова «Московский пассажир Льюис Кэрролл». Студия «Дирижабль», 2021 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «Патмос: Пророк и Прохор», 2023 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «Патмос: Пророк и Прохор», 2023 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «Патмос: Пророк и Прохор», 2023 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «Патмос: Пророк и Прохор», 2023 Фото: архив Евгения Стрелкова Следующая фотография 1 / 8 Иллюстрация из книги Евгения Стрелкова «Московский пассажир Льюис Кэрролл». Студия «Дирижабль», 2021 Фото: архив Евгения Стрелкова Иллюстрация из книги Евгения Стрелкова «Московский пассажир Льюис Кэрролл». Студия «Дирижабль», 2021 Фото: архив Евгения Стрелкова Иллюстрация из книги Евгения Стрелкова «Московский пассажир Льюис Кэрролл». Студия «Дирижабль», 2021 Фото: архив Евгения Стрелкова Иллюстрация из книги Евгения Стрелкова «Московский пассажир Льюис Кэрролл». Студия «Дирижабль», 2021 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «Патмос: Пророк и Прохор», 2023 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «Патмос: Пророк и Прохор», 2023 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «Патмос: Пророк и Прохор», 2023 Фото: архив Евгения Стрелкова Евгений Стрелков. «Патмос: Пророк и Прохор», 2023 Фото: архив Евгения Стрелкова

Шедевр

«Третья идея»

Выставка в нижегородском Арсенале. 2021

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка Евгения Стрелкова «Третья идея» в ГЦСИ «Арсенал». Нижний Новгород, 2021 Фото: Алексей Шевцов Выставка Евгения Стрелкова «Третья идея» в ГЦСИ «Арсенал». Нижний Новгород, 2021 Фото: Алексей Шевцов Выставка Евгения Стрелкова «Третья идея» в ГЦСИ «Арсенал». Нижний Новгород, 2021 Фото: Алексей Шевцов Выставка Евгения Стрелкова «Третья идея» в ГЦСИ «Арсенал». Нижний Новгород, 2021 Фото: Алексей Шевцов Выставка Евгения Стрелкова «Третья идея» в ГЦСИ «Арсенал». Нижний Новгород, 2021 Фото: Алексей Шевцов Выставка Евгения Стрелкова «Третья идея» в ГЦСИ «Арсенал». Нижний Новгород, 2021 Фото: Алексей Шевцов Выставка Евгения Стрелкова «Третья идея» в ГЦСИ «Арсенал». Нижний Новгород, 2021 Фото: Алексей Шевцов Следующая фотография 1 / 7 Выставка Евгения Стрелкова «Третья идея» в ГЦСИ «Арсенал». Нижний Новгород, 2021 Фото: Алексей Шевцов Выставка Евгения Стрелкова «Третья идея» в ГЦСИ «Арсенал». Нижний Новгород, 2021 Фото: Алексей Шевцов Выставка Евгения Стрелкова «Третья идея» в ГЦСИ «Арсенал». Нижний Новгород, 2021 Фото: Алексей Шевцов Выставка Евгения Стрелкова «Третья идея» в ГЦСИ «Арсенал». Нижний Новгород, 2021 Фото: Алексей Шевцов Выставка Евгения Стрелкова «Третья идея» в ГЦСИ «Арсенал». Нижний Новгород, 2021 Фото: Алексей Шевцов Выставка Евгения Стрелкова «Третья идея» в ГЦСИ «Арсенал». Нижний Новгород, 2021 Фото: Алексей Шевцов Выставка Евгения Стрелкова «Третья идея» в ГЦСИ «Арсенал». Нижний Новгород, 2021 Фото: Алексей Шевцов

Название выставки к 100-летию академика Сахарова взято из его «Воспоминаний»: в чем состояла «третья идея», он не говорит, храня гостайну, но сегодня всем физикам известно, что речь шла об усилении мощности термоядерного взрыва с помощью рентгеновского излучения. «Третья идея» Евгения Стрелкова, кажется, состоит в том, чтобы из диалектического столкновения добра со злом получить реакцию, которая в стародавние времена называлась катарсисом. Великий физик и великий диссидент, творец советской водородной бомбы, приблизившей «термоядерный апокалипсис», и лидер советского правозащитного движения, приблизивший конец тоталитаризма, Сахаров работал в ядерном центре, располагавшемся в Саровской пустыни, и отбывал политическую ссылку в Горьком, но не только эти географические обстоятельства делают его одним из любимых героев Стрелкова в нижегородском научном патерике. «Третья идея» строится на сложной этической и политической рифме: фигура Сахарова, борца за запрет ядерных испытаний, сумевшего укротить атомного «зверя апокалипсиса», отражается в фигуре Серафима Саровского, который, согласно житийной легенде, укротил медведя. Стрелков посвящает Сахарову большой поэтический цикл, множество графических альманахов, анимационных картин и видеоколлажей, книжный объект «Картотека», где фрагменты воспоминаний о горьковской ссылке буквально высыпаются из старой пишущей машинки «Москва», и звуковую инсталляцию «Коллаж-эфир», где, как в радиоэфире начала 1980-х, перемешиваются заглушаемые «голоса», буксующие речи генсека Брежнева, обрывки запретного джаза и интервью академика, данное BBC. Все это соединяется в вагнеровский Gesamtkunstwerk, апофеозом которого становятся «рентген-иконы». В коллажных шелкографиях на прозрачном пластике Стрелков символически восстанавливает иконостас Успенского собора Саровского монастыря: в ходе подземных взрывов монастырский собор дал трещины и был снесен, иконостас пропал — «просвеченные» рентгеном иконы напоминают о бренности материи и силе духа, превозмогающего смерть и страх.

Текст: Анна Толстова