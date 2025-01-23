«Т Плюс» ждет новая энергия

Экс-куратор электроэнергетики в Минэнерго Павел Сниккарс возглавит крупнейшую частную генерирующую компанию «Т Плюс». Прежний глава «Т Плюс» Александр Вилесов продолжит работу в структуре акционеров. Заменой топ-менеджера «Т Плюс» может усилить позицию компании в решении регуляторных вопросов, считают собеседники “Ъ”.

Экс-замглавы Минэнерго Павел Сниккарс назначен гендиректором «Т Плюс». Трудовой договор с ним заключен до 22 января 2028 года, сообщила компания. О грядущем назначении ранее сообщили источники “Ъ”.

Прежний глава «Т Плюс» Александр Вилесов продолжит работу в структурах акционеров компании, сообщили в «Т Плюс». Господин Вилесов возглавлял компанию с апреля 2023 года, до этого занимал должность замгендиректора по коммерции и развитию энергокомпании. В «Т Плюс» он пришел в 2015 году.

Собеседники “Ъ” на рынке считают, что приход Павла Сниккарса в «Т Плюс» станет серьезным усилением команды, в том числе за счет его административного ресурса.

«Как чиновник Павел Сниккарс справился со многими задачами в Минэнерго, безусловно, он как топ-менеджер представляет интерес для многих игроков рынка»,— говорит один из источников “Ъ”. Ряд собеседников “Ъ” утверждает, что экс-замминистра после отставки приглашали возглавить также Сибирскую генерирующую компанию.

Управляющий партнер TopContact Executive Search Артур Шамилов отмечает, что Павла Сниккарса на рынке рекомендуют как глубокого эксперта в отрасли, кроме того, «знающие его люди подчеркивают человеческие и управленческие качества». «У него хороший опыт в Минэнерго, и в “Т Плюс” он будет очень востребован, поскольку рынок электроэнергетики сейчас достаточно сильно регулируется»,— добавляет он.

В круг задач нового топ-менеджера войдет разработка стратегии «Т Плюс», вопросы обеспечения устойчивой работы в условиях внешних вызовов и сложной макроэкономической ситуации, а также максимизация доходов при сохранении надежности. Также компания должна занять более активную позицию в выработке регуляторных решений на рынке электроэнергии и мощности, в теплоснабжении, говорят источники “Ъ”.

Павел Сниккарс, отвечавший в Минэнерго за развитие рынка электроэнергетики, покинул пост замминистра по собственному желанию в сентябре 2024 года. Эту позицию он занял в ноябре 2020 года, до этого с 2013 года возглавлял департамент развития электроэнергетики министерства, куда пришел вслед за экс-заместителем главы министерства Вячеславом Кравченко. Еще ранее занимал руководящие должности в «Совете рынка», регулирующем оптовый и розничный рынки электроэнергетики.

«Т Плюс» — крупнейшая частная российская энергокомпания, контролирует работающие на Урале и в Поволжье активы общей мощностью около 14,6 ГВт (шестое место по объему генерации в РФ).

В ходе реформы РАО «ЕЭС России» на базе компании были объединены электрогенерирующие активы «Реновы» Виктора Вексельберга, а также газовые и коммунальные активы. На конец 2021 года 39,59% капитала компании косвенно контролировал Виктор Вексельберг, актуальный состав акционеров не раскрывается. За шесть месяцев 2024 года чистая прибыль «Т Плюс» по МСФО выросла на 3,2%, до 12,25 млрд руб., EBITDA упала на 15,4%, выручка выросла на 5,4%, до 260,4 млрд руб. Акционеры «Т Плюс» предпринимали несколько попыток по объединению компании с «Газпром энергохолдингом», однако сделать это так и не удалось.

Особенность «Т Плюс» — большая доля тепловых активов, в том числе и за Северным полярным кругом, где высокая доля износа жилого фонда и неплатежей. В целом же теплоснабжение — один из самых проблемных и низкомаржинальных секторов российской энергетики. Чтобы окупить инвестиции в этот сектор, компания переходит на механизм альткотельной (устанавливает потолок тарифа, равный цене тепла при строительстве новой котельной) в регионах своего присутствия.

В последние годы выручка «Т Плюс» от производства тепла продолжала расти, несмотря на сокращения физического отпуска. Субсидии помогали тепловому бизнесу (143,7 млрд руб.) опережать доходы от выработки электроэнергии (136,5 млрд руб.) в 2023 году, в первом полугодии 2024-го этот тренд сохранялся. «Тепловой бизнес для “Т Плюс” в среднем более маржинален, чем продажи электроэнергии, из-за отсутствия конкуренции и высокой доли самортизированных активов»,— считают собеседники “Ъ” среди аналитиков.

Татьяна Дятел