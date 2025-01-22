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Коммерсантъ FM
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При стрельбе в школе Нэшвилла погибла ученица

В штате Теннесси 17-летний ученик Antioch High School в Нэшвилле пришел в учреждение и открыл огонь из пистолета. Одна ученица скончалась в больнице, другой ученик получил ранения и был госпитализирован. Открывший стрельбу молодой человек покончил жизнь самоубийством, сообщил телеканал CBS News.

Фото: George Walker IV / AP

Фото: George Walker IV / AP

Стрельба произошла в столовой в 11:09 по местному времени (19:09 мск). Полицию вызвали в учреждение в 11:11 (19:11 мск). На брифинге после инцидента представитель полиции сказал, что пока мотивы стрелявшего ученика не ясны, будет проводиться расследование.

В государственной Antioch High School обучается более 2,1 тыс. учеников. После инцидента учащихся эвакуировали. Родителей попросили не приходить в школу, а отправиться в больницу, куда были доставлены эвакуированные дети.

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