При стрельбе в школе Нэшвилла погибла ученица

В штате Теннесси 17-летний ученик Antioch High School в Нэшвилле пришел в учреждение и открыл огонь из пистолета. Одна ученица скончалась в больнице, другой ученик получил ранения и был госпитализирован. Открывший стрельбу молодой человек покончил жизнь самоубийством, сообщил телеканал CBS News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: George Walker IV / AP Фото: George Walker IV / AP

Стрельба произошла в столовой в 11:09 по местному времени (19:09 мск). Полицию вызвали в учреждение в 11:11 (19:11 мск). На брифинге после инцидента представитель полиции сказал, что пока мотивы стрелявшего ученика не ясны, будет проводиться расследование.

В государственной Antioch High School обучается более 2,1 тыс. учеников. После инцидента учащихся эвакуировали. Родителей попросили не приходить в школу, а отправиться в больницу, куда были доставлены эвакуированные дети.