ЦАХАЛ сообщил об угрозах военным в Газе в условиях режима прекращения огня

За сутки с 21 по 22 января израильские солдаты столкнулись с угрозами своей безопасности в секторе Газа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа вечером 22 января. С 19 января в анклаве действует режим прекращения огня.

В сообщении ЦАХАЛа говорится, что израильские солдаты на юге сектора Газа проводили операцию по поиску террориста «Исламского джихада» Акрама Атефа Фархана Занона.

Во время операции они «выявили нескольких вооруженных подозреваемых, которые представляли угрозу для солдат». Кроме того, в нескольких районах сектора были «обнаружены подозреваемые в масках, приближающиеся к солдатам», но они отошли после предупредительных выстрелов.

С октября 2023 года армия Израиля проводила операцию против палестинского движения «Хамас», который в начале того месяца взял в заложники более 200 человек на израильской территории. Об обмене заложников и введении режима прекращения огня удалось договориться только в январе 2024 года.