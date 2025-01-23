0,25 процента составила на неделе с 14 по 20 января 2025 года инфляция в РФ, сообщил Росстат. Предыдущий показатель — 0,67%, но он отразил рост цен почти за две недели, с 1 по 13 января. С учетом этого обстоятельства можно говорить о замедлении темпов роста цен: на неделе с 10 по 16 декабря они составляли 0,35%, с 17 по 23 декабря — 0,33%. На 20 января Минэкономики оценило годовую инфляцию на уровне 9,92%, следует из обзора ведомства «О текущей ценовой ситуации». За последнюю неделю цены на продовольственные товары выросли на 0,34%, на непродовольственные — на 0,22%, на услуги — на 0,20%. Действующий, октябрьский прогноз ЦБ по инфляции на 2025 год — 4,5–5%.

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