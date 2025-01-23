ЦИК готовится к «многоуровневой кампании» и отбивается от мошенников

В 2025 году запланировано проведение свыше 6 тыс. избирательных кампаний разных уровней, большинство из них традиционно пройдут в Единый день голосования 14 сентября, сообщила председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова 22 января на первом в этом году заседании комиссии. В том числе предстоят довыборы четырех депутатов Госдумы (в Алтайском и Краснодарском краях, Рязанской и Самарской областях), а в 18 субъектах РФ изберут высших должностных лиц (17 выборов будут прямыми, а в Ненецком автономном округе за главу региона будут голосовать депутаты парламента). «Но, полагаю, что их, как всегда, будет на самом деле больше, это просто логика и закон жизни»,— предупредила глава ЦИКа.

Выборы региональных парламентов запланированы в 11 регионах, избрание депутатов представительных органов региональных столиц — в 24. Кроме того, в 78 из 89 субъектов РФ планируются выборы в органы местного самоуправления. «Понятно в итоге, что кампания будет многоуровневая и масштабная»,— резюмировала госпожа Памфилова.

Она напомнила, что впервые в этом году все выборы будут проходить на базе новой цифровой платформы ГАС «Выборы 2.0», которая работает исключительно на отечественном оборудовании. Также на отечественном ПО запущена новая версия сайта ЦИКа, который пока работает в тестовом режиме: его структура оптимизирована, но в целом осталась неизменной. После устранения всех неточностей и недостатков сайт «перейдет в полный боевой режим», и уж точно это произойдет к Единому дню голосования, пообещала Элла Памфилова.

Также председатель ЦИКа призвала коллег не отвечать на телефонные звонки с незнакомых номеров и предупредила, что злоумышленники звонят от ее имени членам избиркомов с целью мошенничества. «Сегодня, когда мы обсуждали серьезный вопрос, я выступаю, а одновременно Евгению Ивановичу (Евгений Колюшин, член ЦИКа.— “Ъ”) приходит от меня звонок в Telegram. Параллельно позвонили еще супруге, жена ему говорит: "Срочно возьми трубку"»,— рассказала госпожа Памфилова, подчеркнув, что этот случай хорошо иллюстрирует методы и возможности «наших врагов».

Анастасия Корня