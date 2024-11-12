Участникам СВО, их детям и супругам предлагают дать 100% скидку в вузах

В понедельник партия «Справедливая Россия — За правду» провела в Госдуме круглый стол «Новой элите страны — высшее образование». Замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский сообщил на нем, что в российских вузах сейчас обучаются более 31 тыс. участников СВО и их детей. При этом 27 тыс. из них поступили в рамках специальной квоты.

Напомним, с 2022 года для участников СВО и их детей в вузах зарезервировано не менее 10% от общего количества бюджетных мест по каждому направлению подготовки. В рамках этой квоты можно поступить через внутренние экзамены вуза или на основе результатов ЕГЭ. По словам замглавы Минобрнауки, в текущем учебном году государство выделило более 50 тыс. квотных мест для программ бакалавриата и специалитета. Но льготой воспользовались лишь 16 тыс. абитуриентов, из которых 4 тыс. поступили без экзаменов.

Исполнительный директор фонда «Защитники Отечества» Юрий Хабров объяснил невостребованность большей части квот «равномерным распределением» льготы — без учета реальной востребованности конкретных вузов и направлений подготовки. В результате получается, что у престижных университетов выбрана вся квота — а в других остаются лишние места. Из-за этого льготники, которым не хватило квоты, зачастую предпочитают учиться в выбранном вузе за деньги.

Глава комитета ГД по науке и высшему образованию Сергей Кабышев («Справедливая Россия — За правду») рассказал, что к ним регулярно обращаются вузы, которые хотели бы предоставить таким студентам 100% скидку на обучение — однако это не предусмотрено законодательством. Поэтому справороссы разработали законопроект (текст есть в распоряжении “Ъ”), который дает высшей школе право не взимать оплату за обучение с участников СВО, их детей и даже супругов.

Предполагается, что все затраты компенсируют сами университеты. По словам господина Кабышева, инициативу поддержали ряд вузов, в том числе Ассоциация ведущих университетов России. «Если законопроект будет принят в приоритетном порядке, то есть шанс, что льгота начнет действовать со следующего года»,— заключил лидер партии Сергей Миронов. «Если законопроект к нам поступит, то он, безусловно, будет предметным образом рассмотрен», сообщили “Ъ” в Минобрнауки.

Эмилия Габдуллина