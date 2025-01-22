Объявлены номинанты на театральную премию «Золотая маска»

Национальная театральная премия «Золотая маска» объявила список номинантов на награду за сезон 2023/24 года. К участию в 34 номинациях допущены 567 заявок. В трех номинациях соискатели не определены.

В категории «Лучший спектакль. Драматический театр. Большая форма» на «Золотую маску» номинированы шесть постановок:

«Горе от ума» (Национальный драматический театр имени Басангова);

«Гроза» (Русский драматический театр);

«Папа» (Русский драматический театр Удмуртии);

«Соборяне» (Русское концертное агентство);

«Халхин-Гол. Тангариг» (Бурятский театр драмы имени Хоца Намсараева);

«Черные доски» (Владимирский областной драматический театр).

В числе номинантов за лучшую оперу названы постановки «Мадам Баттерфляй» («Геликон-опера»), «Манон» (Музыкальный театр имени Шаляпина), «Не только любовь» (Музыкальный театр Станиславского).

Претендентами на «Золотую маску» за балетную постановку стали «Концертные танцы» (Ростовский музыкальный театр), «Рахманинов. Симфония длиною в жизнь» (Башкирский театр оперы и балета) и «Сияющий камень» (Театр оперы и балета Республики Саха).

В 2023 году «Золотая маска» была реорганизована. Ее возглавил глава Союза театральных деятелей Владимир Машков. В декабре 2024 года пресс-служба премии сообщила, что с 2025 года частные номинации и специальные премии жюри фестиваля присуждаться не будут.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Маски" скошены».