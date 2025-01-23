Спрос утекает в предложение

Участившиеся случаи утечек баз данных российских компаний привели к снижению их стоимости в даркнете, рассказали “Ъ” участники рынка кибербезопасности. За 2024 год количество оригинальных баз данных на теневых форумах превысило показатели прошлого года, более 60% из них распространяется бесплатно. Эксперты прогнозируют, что ситуация с утечками данных ухудшится, в том числе из-за роста количества самих хакеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Стоимость базы данных, попавшей на теневые форумы, заметно снижается, при этом их количество за год даже немного выросло. Так, по данным F.A.C.C.T., в 2024 году было выявлено 259 ранее не опубликованных баз данных российских компаний, тогда как в 2023 году — 246.

Тенденцию подтверждают в DLBI: по словам основателя сервиса Ашота Оганесяна, увеличилось количество баз, выставленных в бесплатный доступ. Он связывает это с деятельностью украинских хакеров. Вторым фактором он называет общий объем утечек, который уже «в несколько раз превышает население России». Только за прошлый год этот объем увеличился на 70% по отношению к 2023 году, оценивает эксперт, отмечая, что цены на базы данных, содержащие только ФИО и контактные данные, такие как телефоны, имейлы, за 2024 год «упали практически до нуля».

Доля бесплатных баз данных высокая: в первом полугодии она составила 64%, во втором полугодии — 60%, оценивают в Positive Technologies. «В целом количество баз данных, распространяемых в даркнете, растет. Так, во втором полугодии мы выявили на 53% баз данных больше, чем в первом полугодии 2024 года»,— говорит старший аналитик исследовательской группы Positive Technologies Яна Авезова. По ее оценке, в прошлом году стоимость 55% баз данных в даркнете не превышала $1 тыс. Средняя цена утечки без биометрии и паспортных данных в первом полугодии составляла $200–$300.

По оценке департамента разведки угроз F.A.C.C.T., только 10–15% от общего объема утекших баз российских компаний выставлено на продажу, «остальные представлены в сети бесплатно».

В 2022 году эксперты отдела разведки угроз представляли данные о количестве утечек за три летних месяца. Тогда в сеть попало 140 баз, при этом антирекорд выпал на август — 100 утечек (см. “Ъ” от 27 декабря 2022 года).

По мнению опрошенных “Ъ” специалистов по кибербезопасности, цель некоторых злоумышленников — нанести максимальный ущерб российским компаниям, поэтому большинство баз не продавались вовсе, а были выставлены в бесплатный доступ. «Обычно такие утечки публикуются в тематических Telegram-каналах и соответствующих форумах»,— говорит руководитель департамента Threat Intelligence компании F.A.C.C.T. Елена Шамшина.

Тактика хактивистов и общий рост утечек приводят к тому, что потенциальные злоумышленники могут составить портрет своей жертвы без особых затрат. «Сегодня любой может скомпилировать практически полную базу россиян из многочисленных бесплатных фрагментов, предлагаемых в даркнете или Telegram-каналах»,— заключает основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян.

Аналитик Kaspersky Digital Footprint Intelligence Андрей Буслаев считает, что в ближайшем будущем ситуация с утечками продолжит ухудшаться. «Помимо самоорганизации новых хактивистских групп, старые занялись взращиванием молодых специалистов, обучая их на примерах взлома крупных коммерческих организаций и государственного сектора»,— объясняет эксперт.

Филипп Крупанин