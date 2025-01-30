Планы на отпуск: март
Поводы, ради которых стоит сделать паузу в работе — и спланировать дальнее путешествие
Грядущий март будет богат на всевозможные фестивали — это обычная история для первого весеннего месяца. И традиции многих уходят корнями в более близкие отношения людей с природой. Ну а арт-индустрия сегодня живет по собственному календарю, не засыпая практически никогда.
Выставка «От сердца к руке: Dolce & Gabbana»
Гран-Пале, Париж, Франция
до 31 марта
Этой выставкой, дебютировавшей в прошлом году в палаццо Реале в Милане, а теперь заполнившей залы парижского Гран-Пале, с размахом отмечает свое сорокалетие модный дом Dolce & Gabbana. Проект — настоящая ода итальянской культуре, квинтэссенцией которого является творчество Доменико Дольче и Стефано Габбаны, виртуозно соединяющих элегантность, чувственность и экстравагантность. Куратор проекта — историк моды Флоренс Мюллер — выстраивает тщательно продуманный и увлекательный нарратив, показывая работы дизайнеров на фоне вдохновивших их произведений искусства, архитектуры, музыки, кинематографа и театра.
Карнавал в Оруро
Оруро, Боливия
24 февраля — 5 марта
На протяжении сотен лет Оруро, расположенный на высоте 3700 м в горах западной Боливии, был священным городом индейского народа уру. Паломники преодолевали огромные расстояния, чтобы совершить здесь подношения андским богам. Хотя с приходом испанцев язычество оказалось под запретом, древние ритуалы, как это часто бывает, не исчезли, а приобрели благочестивые черты христианской литургии, а доколумбовые божества облачились в одежды католических святых. Десятидневный карнавал в Оруро, входящий в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, представляет собой смесь средневековых мистерий и традиционных индейских церемоний. Кульминация праздника — двадцатичасовая процессия, энтрада, в которой участвует несколько сотен тысяч танцовщиков и музыкантов.
Ретроспектива Ансельма Кифера «Скажи мне, где цветы?»
Стеделейк-Мюсеум и Музей Ван Гога, Амстердам, Нидерланды
7 марта — 9 июня
Родившийся за несколько месяцев до окончания Второй мировой войны Ансельм Кифер на протяжении вот уже полувека исследует мифологию нацистского прошлого, расковыривая, по его собственным словам, «открытую рану немецкой истории» в эпических, наполненных символами коллективной памяти работах. Его масштабная ретроспектива в Амстердаме развернется сразу на двух площадках — в Стеделейк-Мюсеуме и Музее Ван Гога. Первый обладает внушительной коллекцией Кифера, которую начал собирать, когда художник еще был в разряде «молодых», и задолго до того, как тот получил признание в родной Германии, а затем и на международной арт-сцене. Второй же посвящен мастеру, чье творчество для Кифера стало одним из главных источников вдохновения.
Фестиваль красок Холи
Индия
14 марта
Холи — индуистский праздник весны — в буквальном смысле один из самых колоритных не только в Индии, но и в мире. За несколько недель до начала торжеств стены зданий ярко красят, а помещения украшают свежими цветами. В первый день фестиваля по всей стране загораются костры, улицы наполняются музыкой, а в воздухе разливается запах смолы, ароматных масел и жженой соломы. Но главное веселье начинается на следующий день, когда индийцы радостно забрасывают прохожих и друг друга разноцветными порошками из кукурузной муки и обливают водой. Чем более пестрой окажется ваша одежда к концу дня, тем больше счастья вас ждет в течение года.
Ярмарка Art Basel Hong Kong
Гонконг
28–30 марта
Самая молодая из семьи Art Basel — ярмарка в Гонконге специализируется на арт-рынке Азиатско-Тихоокеанского региона. Каждый год в ней участвует около 250 галерей, более половины из которых — из Японии, Кореи, Сингапура, Таиланда и Австралии. Тяжеловесам традиционно отведена секция Galleries. А новые имена, активно продвигаемые институциями, представлены в разделе Discoveries. Именно здесь профессиональные коллекционеры приобретают работы художников, которые обещают доход в будущем. Арт-ярмарки — по определению коммерческие проекты, но им не чужда и исследовательская составляющая: кураторский взгляд на актуальные вопросы современного искусства и дух времени ищите в секции Insights.
Ярмарка Art Basel Hong Kong, Гонконг
Фото: Li Zhihua / China News Service / VCG / Getty Images