Европейский Stoxx 600 вырос до рекордного уровня

Сегодня, 22 января, общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,8%, до рекордного значения 529,88 пункта. Многие эксперты объясняют это в числе прочего тем, что инвесторы стали меньше опасаться введения высоких тарифов на ввоз товаров из ЕС президентом США Дональдом Трампом.

Господин Трамп, занявший пост в понедельник, уже заявил о планах введения 10-процентных тарифов на импорт из Китая и 25-процентных — из Мексики и Канады. Про страны же Европы он пока ничего конкретного не сказал. «Есть некоторое облегчение из-за ощущения, что Трамп мягче, чем думал рынок,— отметил аналитик банка Barclays Эммануэль Кау.— Рынок теперь не так боится Трампа, потому что есть впечатление, что он пытается вести переговоры». «Тарифы — важная тема в краткосрочной перспективе, но у рынка появляется ощущение, что они не так страшны, как казалось»,— считает и управляющий активами из инвестфонда Kairos Partners Альберто Токкио.

С начала года Stoxx 600 вырос на 4,6% — больше, чем американский S&P 500 (рост на 3,1%).

О том, как инвесторы переоценивают планы Дональда Трампа,— в материале «Ъ» «Торговые войны перешли в отступление».

Яна Рождественская