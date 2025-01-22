Более восьми тысяч мигрантов-нелегалов выдворили из Петербурга в 2024 году

В 2024 году из Петербурга выдворили более 8 тыс. нелегалов, нарушивших миграционный режим, сообщает пресс-служба городского управления ФССП. Среди них 10,5% составляют женщины. Чаще всего режим пребывания в РФ нарушали выходцы из Таджикистана и Узбекистана.

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В январе 2025 года судебные приставы уже отправили на родину почти 250 иностранцев. Все они были привлечены к ответственности по статье 18.8 КоАП за несоблюдение правил въезда или проживания в России. Все указанные лица не смогут вернуться в страну в течение пяти лет.

В ведомстве подчеркнули, что на каждого выдворенного мигранта тратят в среднем 27 тыс. рублей. Все зависит от направления перелета. Затраты на содержание иностранцев в спецприемниках в эту сумму не входят.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в отделы полиции доставили порядка 70 нелегалов после рейда на Калининской овощебазе. Все они нарушили миграционное законодательство.

Андрей Маркелов