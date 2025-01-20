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В отделы полиции доставили порядка 70 мигрантов после рейда в Петербурге

Сотрудники полиции в рамках рейда посетили оптовую базу. После проверки документов в отделы забрали около 70 мигрантов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Проверка была направлена на выявление нарушений миграционного законодательства и предупреждение других преступлений. Полиция для этого приехала на Калининскую овощебазу.

Контрольные мероприятия затронули несколько сотен человек, большая часть которых иностранные граждане. У нарушителей были выявлены факты предоставления ложных сведений при осуществлении миграционного учета и нарушение режима пребывания.

Также сотрудники ведомства вычислили троих граждан, которые после получения российского паспорта не встали на воинский учет. Им выдали повестки для явки в военкомат.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что с начала 2025 года в Петербурге за пределы России выдворили 87 мигрантов.

Татьяна Титаева

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