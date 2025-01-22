Профессор защитилась от взятки

Суд в Москве приговорил профессора Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Марину Телюкину к условному наказанию, хотя прокуратура настаивала на длительном реальном сроке. Подсудимая обвинялась в получении взятки от аспирантки за допуск к защите диссертации, однако суд решил, что имело место мошенничество. Профессор вину не признала и будет требовать оправдания в апелляционной инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Профессор Марина Телюкина (справа) и адвокат Дионис Дедов (слева) считают приговор суда маленьким чудом, но будут его обжаловать

Фото: Алексей Герасимов, Коммерсантъ Профессор Марина Телюкина (справа) и адвокат Дионис Дедов (слева) считают приговор суда маленьким чудом, но будут его обжаловать

Фото: Алексей Герасимов, Коммерсантъ

На оглашение вводной и резолютивной частей приговора судье Симоновского райсуда Дмитрию Мерзлякову потребовалось пять минут. Марина Телюкина обвинялась по ч. 5 ст. 290 УК РФ (сопряженное с вымогательством взяточничество в крупном размере), в прениях прокуратура просила назначить ей наказание в виде восьми с половиной лет колонии общего режима.

Суд, однако, решил, что квалификация обвинения была неверной, изменил ее на мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и приговорил профессора к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 50 тыс. руб., запретив также в течение трех лет заниматься педагогической деятельностью.

История, составившая основу уголовного дела, случилась весной прошлого года. 11 марта в столичное управление ФСБ с заявлением обратилась Елена Шинякова, действующий адвокат и арбитражный управляющий в банкротных производствах. Три года назад она поступила в аспирантуру РАНХиГС, где намеревалась защитить диссертацию по профильной тематике. Ее научным руководителем стала госпожа Телюкина. В своем заявлении чекистам соискатель ученой степени сообщила, что ее научный руководитель вымогала у нее взятку в 200 тыс. руб. за допуск к защите диссертации.

Оперативники снабдили заявительницу аудиозаписывающей аппаратурой, чтобы зафиксировать последующие переговоры с Мариной Телюкиной. При следующей встрече на территории академического кампуса заявитель передала профессору 205 тыс. руб., после чего последнюю задержали. Госпоже Телюкиной вменили в вину взяточничество.

Уголовное дело возбудил следственный отдел СКР по Таганскому району ГСУ СКР по Москве. Его сотрудники обратились в суд с ходатайством об избрании госпоже Телюкиной меры пресечения в виде домашнего ареста, но им было отказано. Суд решил, что с профессора будет достаточно и запрета определенных действий. А когда начался судебный процесс, председательствующий на первом же заседании в мае прошлого года перевел подсудимую на подписку о невыезде.

И на следствии, и в суде Марина Телюкина причастность к какому-либо преступлению категорически отвергала.

Она настаивала, что полученные ею деньги были не взяткой за допуск к защите диссертации, а авансом за продолжение работы с аспиранткой в соответствии с заключенной ими договоренности. При этом, по словам подсудимой, сама она аванса не требовала, а потерпевшая буквально навязала его. А 5 тыс. руб. «сверх» 200 тыс. были оплатой первой консультации. Все это, говорили в прениях как сама подсудимая, так и ее адвокаты Дионис Дедов и Борис Калмыков, подтверждается распечаткой аудиозаписи переговоров, имеющейся в материалах дела. Что касается проблем с допуском аспирантки к защите диссертации, то госпожа Телюкина связывает их со сложным характером потерпевшей, у которой, по словам профессора, сложились неприязненные отношения с преподавателями кафедры.

Профессор и ее защита настаивали на оправдательном приговоре. Суд в итоге решил иначе.

После оглашения резолютивной части приговора госпожа Телюкина заявила, что по-прежнему считает себя невиновной и будет добиваться оправдания в последующих судебных инстанциях. «Я обязательно обжалую приговор, поскольку продолжаю верить в правосудие, справедливость и чудеса,— заявила профессор “Ъ”.— Сегодня произошло маленькое чудо, но я надеюсь добиться честного, справедливого оправдательного судебного решения».

Алексей Соковнин