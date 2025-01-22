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Коммерсантъ FM
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Минобороны Сирии: переговоры о судьбе военных баз России продолжаются

Вопросы о будущем российских военных баз на сирийской территории и об отношениях Москвы и Дамаска находятся на стадии переговоров, сообщил министр обороны переходного правительства Сирии Мурхаф Абу Касра. Российские военные в Сирии находятся на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе.

Мурхаф Абу Касра

Мурхаф Абу Касра

Фото: Yamam al Shaar / Reuters

Мурхаф Абу Касра

Фото: Yamam al Shaar / Reuters

«До настоящего момента непонятно, как будет выглядеть окончательное решение. Мы пока не получали указаний. Однако идут переговоры, которые ведет руководство при участии МИДа»,— сказал Мурхаф Абу Касра в интервью «Аль-Араби».

Согласно двустороннему договору, Россия может использовать базы на территории Сирии до 2066 года. В пресс-службе российского МИДа «Ъ» сообщали, что ожидают изменения условий военного присутствия в Арабской Республике. В середине декабря Bloomberg писало, что соглашение по этому вопросу почти достигнуто.

8 декабря, когда исламистские формирования объявили о захвате власти в Сирии, тогда еще премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что вопрос о российском военном присутствии будут решать новые власти. Лидер координирующей наступление ХТШ (признана террористической и запрещена в РФ) Ахмед аш-Шараа (известен как Абу Мухаммед Аль-Джулани) говорил, что новые власти не настроены против России, однако ждут от нее пересмотра политики по отношению к Дамаску — отказа от прежнего курса, при котором Москва поддерживала Башара Асада в его противостоянии антиправительственным силам.

О геополитических последствиях смены власти в Сирии — в материале «Ъ» «Сирии не хватит на всех».

Лусине Баласян

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