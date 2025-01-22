Россельхознадзор допустил смягчение запрета на ввоз продуктов из ЕС

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что запрет на ввоз животноводческой продукции из ЕС, который действует с 20 января из-за вспышки ящура, может быть смягчен через месяц. При этом, по его словам, будут соблюдаться условия, которые не допускают импорт потенциально опасной продукции.

«Сейчас запрещено (ввозить.— "Ъ") все, что может переносить ящур. Все пока приостановили. Это будет жестко примерно в течение месяца, когда мы увидим, будет распространение (ящура по ЕС.— "Ъ") или не будет. Дальше могут быть смягчения, но, может быть, и не будет»,— сказал Сергей Данкверт журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Как добавил глава ведомства, возможное смягчение запрета будет касаться только тех предприятий, на которых проходили российские инспекции. Он уточнил, что речь идет о продукции, которая находится за рамками продовольственного эмбарго, введенного в 2014 году. В ее числе племенной скот, технические жиры и разные виды композитной продукции.

20 января вступил в силу запрет на ввоз всей животноводческой продукции из Евросоюза из-за вспышки в Германии вирусного заболевания ящур. Россельхознадзор сообщал, что, по данным СМИ, после начала вспышки ящура импорт продуктов животноводства из ФРГ прекратили более десяти стран, в числе которых Великобритания, Австралия, Аргентина, Казахстан и Южная Корея.