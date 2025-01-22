Банде спецназа подбирают заказчиков

Как стало известно «Ъ», начались аресты предполагаемых заказчиков убийств, совершенных участниками банды спецназовцев, в которую входили бывший начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов, а также сотрудники внутренних войск МВД (ныне Росгвардии) и других силовых структур. Один из новых фигурантов Олег Рамазанов обвиняется ГСУ СКР в том, что разместил среди правоохранителей четыре заказа, убрав в Москве в том числе двух своих земляков из Дагестана. По версии следствия, преступления связаны с переделом контроля над коммерческой недвижимостью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Олег Рамазанов был арестован Басманным райсудом Москвы по ходатайству следователя ГСУ СКР, в производстве которого находятся расследования преступлений прошлых лет. Согласно фабуле обвинения, он за вознаграждение организовал в 2003 году как минимум четыре особо тяжких преступления. В мае, полагает следствие, по его заказу в Токмаковом переулке столицы было совершено покушение на советника председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александра Ревзина. В ревизора стреляли из автомата, он получил три огнестрельных ранения, оказавшихся, впрочем, неопасными для жизни.

Олега Рамазанова считают также заказчиком совершенного 15 июля 2003 года убийства на Ленинском проспекте учредителя ЗАО «Финансовый центр "Квалитет"» и ООО «Инвестиционная группа "Квалитет-секьюрити"» Кирилла Андреева.

Его расстреляли из проезжавшей мимо машины.

В том же месяце при его участии, считает следствие, в своем автомобиле Saab на Каширском шоссе был взорван предприниматель из Дагестана Пирмагомед Бурчаков. Бомба мощностью более 1 кг в тротиловом эквиваленте, заложенная в стоявший рядом автомобиль, не оставила ему никаких шансов.

Наконец, по версии ГСУ СКР, 16 октября 2003 года на выходе из ресторана в Олимпийской деревне по заказу фигуранта был убит его земляк Магомед Гаджиев.

Источник «Ъ», близкий к следствию, сообщил, что часть из этих преступлений, по версии правоохранителей, были связаны с борьбой за торговые площадки и другие объекты в столице, в том числе ОАО «Универмаг "Москва"». Предполагается, что за каждое из них было заплачено по несколько миллионов рублей.

Отметим, что в свое время на ОАО также претендовали участники старейшей в Москве таганской преступной группировки во главе с Игорем Жирноклеевым, уголовное дело в отношении которых с участием присяжных с 2021 года рассматривается в Мосгорсуде. Подсудимым инкриминируется целая серия убийств и других тяжких преступлений, в том числе ликвидация юриста универмага «Москва», мешавшего рейдерскому захвату предприятия.

Исполнителями же преступлений, к которым причастен Олег Рамазанов, в ГСУ СКР считают участников банды спецназовцев, в которую входили бывший начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов, а также сотрудники внутренних войск МВД (ныне Росгвардии) и других силовых структур.

Одиннадцати фигурантам инкриминируется совершение более чем десятка заказных убийств, нескольких покушений, похищения людей и проч. Часть силовиков признали свою вину, выдав тайники, в которых хранились оружие и боеприпасы. В дальнейшем они назвали следствию и людей, от которых получали деньги и заказы. Следствие полагает, что одним из них и мог быть Олег Рамазанов.

Представители его защиты подтвердили «Ъ» арест фигуранта, который был обжалован в Мосгорсуде, однако, отметили они, с таким набором обвинений на скорое освобождение рассчитывать просто не приходится. Так и произошло. Сейчас срок следствия по делу Олега Рамазанова продлен до середины февраля 2025 года, и не исключено, что в нем появятся и другие фигуранты.

В свою очередь, участники банды силовиков заканчивают ознакомление с 80 томами уголовного дела, которые после утверждения Генпрокуратурой, надзирающей за следствием, поступят в суд для рассмотрения по существу.

Николай Сергеев