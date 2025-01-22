Пулково оценило стоимость второй фазы развития в 200 млрд рублей

Компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС, оператор Пулково) оценивает затраты на проект второй очереди развития аэропорта в 200 млрд руб., рассказал в интервью «Ъ» гендиректор Пулково Леонид Сергеев. В эту стоимость входят также вложения Петербурга в строительство ветки метро до Пулково (по разным оценкам, может достигать 100–120 млрд руб.— «Ъ»).

Как сообщил господин Сергеев, компания погасила кредит на первую очередь развития Пулково. Сумму последнего транша он раскрывать не стал, задолженность была погашена перед консорциумом банков. По данным «Ъ», речь идет о ВТБ и Альфа-банке.

Проект первой очереди аэропорта был реализован в 2010–2014 годах. Полная стоимость финансирования составила €1,2 млрд, из которых более €700 млн, как отметил господин Сергеев, было профинансировано за счет кредитов, без субсидий и бюджетной поддержки со стороны государства.

В рамках первого этапа построено здание нового пассажирского терминала и новые перроны, реконструировано здание Пулково-1, проведена модернизация аэродромной инфраструктуры, возведены бизнес-центр и гостиница.

В феврале 2023 года власти Петербурга продлили концессионное соглашение с ВВСС на развитие терминального комплекса инфраструктуры аэропорта до 2060 года. В 2021 году глава ВТБ (один из акционеров ВВСС) Андрей Костин говорил, что стоимость проекта оценивается в 60–70 млрд руб.

О том, где аэропорт планирует найти средства на вторую фазу, проект которой сейчас на рассмотрении «Главгосэкспертизы», и почему ее реализация сегодня преждевременна, читайте в интервью Леонида Сергеева «Ъ».

Айгуль Абдуллина