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Суд обязал «Янаулводоканал» вернуть водопроводные сети в собственность города

Прокуратура Башкирии добилась в арбитражном суде республики возвращения в муниципальную собственность более 3,6 км водопроводных сетей Янаула, переданных городской администрацией в аренду ООО «Янаулводоканал».

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Водопровод построен в 2013 году на северо-западе Янаула, по данным Росреестра, его кадастровая стоимость — около 35,2 млн руб. В 2022 году объект арендован «Янаулводоканалом» до 2027 года.

Проведенная в 2024 году прокурорская проверка обнаружила, что при заключении договора аренды администрация Янаула и «Янаулводоканал» нарушили федеральное законодательство о водоснабжении и водоотведении, а также о концессионных соглашениях, запрещающее заключать подобные сделки без конкурса.

Суд пришел к выводу, что водопровод был арендован по итогам открытого аукциона. Между тем, правовые нормы требуют в таких случаях проводить конкурс на право заключения концессионного соглашения. Кроме того, городские власти не включили в аукционную документацию сведения о качестве, надежности, энергоэффективности водопровода и другие показатели.

ООО «Янаулводоканал» зарегистрировано в 2009 году после преобразования одноименного МУП, занимается забором, очисткой и распределением воды. По данным Rusprofile, учредителем ООО с уставным капиталом является Ильдар Хафизов. В 2023 году чистая прибыль компании составила 7,6 млн руб. при выручке 106 млн руб.

Идэль Гумеров

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