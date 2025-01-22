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Коммерсантъ FM
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Туристы из РФ потратили в Грузии больше, чем туристы из других стран

Международные путешественники из России, посетившие Грузию в течение 2024 года, потратили в кавказской стране $647,7 млн. По этому показателю РФ занимает первое место среди всех стран, откуда в Грузию приезжают иностранцы с краткими визитами, в том числе с целью отдыха. Об этом сообщила Национальная администрация туризма (НАТ) при Министерстве экономики и устойчивого развития Грузии.

По данным НАТ, в минувшем году Грузию посетили 1 421 923 гражданина России. Это на 0,2% больше по сравнению с 2023 годом. На втором месте — как по числу визитеров, так и по тратам — Турция: 1 336 834 гостя, потративших $612,3 млн. На третьем — Израиль: 310 982 визитера ($436,5 млн). В целом в минувшем году Грузия приняла 7,4 млн международных путешественников, а доходы страны от туризма составили $4,43 млрд.

Тем не менее показатели турпотока 2024 года составили лишь около 60% аналогичных данных доковидного 2019 года, который считается пиковым в плане посещаемости иностранцами страны (9,3 млн гостей). Но доходы от туризма в прошлом году превысили доходы 2019 года ($3,3 млрд) примерно на $1,1 млрд, а рост доходов в 2024 году относительно 2023-го составил 7,2%. НАТ объясняет рост доходности значительно большим по сравнению с прошлыми годами числом туристов из государств ЕС: 571,2 тыс. гостей из ЕС потратили в прошлом году в Грузии $438,4 млн.

Туризм считается основной, системообразующей отраслью экономики Грузии. Страна проводит политику открытого неба для авиакомпаний, в том числе авиаперевозчиков из РФ, и дотирует из бюджета крупнейшие проекты в сфере туризма, в том числе международный аэропорт Кутаиси, принимающий рейсы лоукостеров.

Несмотря на возобновление с 2023 года прямого авиасообщения между РФ и Грузией, российские «Азимут» и Red Wings, выполняющие рейсы в Тбилиси и Батуми, не входят даже в первую пятерку авиакомпании по числу перевезенных пассажиров. По этому показателю первое место занимает венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air, базирующаяся в Кутаиси, на которую приходится 17% грузинского авиарынка (в минувшем году перевезено 1 259 069 пассажиров); далее идут Turkish Airlines — 7% (553 349); Georgian Airways — 7% (515 113); Azerbaijan Airlines — 6% (412 980).

Георгий Двали, Тбилиси

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