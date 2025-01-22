Кассация не поддержала сочинскую топливную компанию в деле о картеле

Кассационный суд поддержал позицию ФАС в отношении двух топливных компаний. ООО «НТК» и сочинское ООО «Кубаньойл», как выяснила служба, заключили антиконкурентное соглашение о разделе торгов на поставку нефтепродуктов на аукционах с общей начальной ценой более 1 млрд руб. Нефтепродукты, в частности, должны были поставляться по заказу администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Обеим компаниям назначили штрафы. ООО «НТК» должно будет выплатить более 98,4 млн руб., ООО «Кубаньойл» – свыше 12,2 млн руб. Организации пытались обжаловать решение ФАС, однако суды трех инстанций оставили решение службы в силе.

ООО «Кубаньойл» зарегистрировано в Сочи в 2015 году. Основной вид деятельности компании — розничная торговля топливом.

Как писал «Ъ-Сочи», торги проводились, в частности, для нужд образовательных и социальных учреждений Краснодарского края и для сочинской мэрии. Всего в деле фигурировали 160 аукционов.

Вячеслав Рыжков