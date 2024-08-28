Сочинской топливной компании отказали в обжаловании штрафа по делу о картеле

Апелляция поддержала решение ФАС по картелю топливных компаний Краснодарского края. ООО «НТК» и ООО «Кубаньойл» заключили антиконкурентное соглашение о разделе торгов на поставку нефтепродуктов на 160 аукционах с общей начальной ценой более 1 млрд руб., сообщает пресс-служба ФАС. Нефтепродукты, в частности, должны были поставляться по заказу администрации Сочи.

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«Торги проходили в том числе для нужд образовательных и социальных учреждений Краснодарского края, а также администрации города Сочи и территориальных органов исполнительной власти региона»,— объяснили в ФАС.

Служба заявляла, что компании нарушили антимонопольное законодательство, их оштрафовали на 110 млн руб. Решение пытались обжаловать в суде, однако апелляция оставила его без изменений.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кубаньойл» зарегистрировано в Сочи в 2015 году. Руководителем компании является Анна Юковская. Основной вид деятельности компании — розничная торговля бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах.

Вячеслав Рыжков