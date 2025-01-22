Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какие лоты от собственника и в каких локациях пользуются наибольшей популярностью у покупателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В сегменте вторичной недвижимости в столице, в старых ее границах, также как и в первичном сегменте, есть районы-лидеры по спросу и стоимости. Всего в городе предлагаются квартиры и апартаменты от собственников в 120 районах. Покупателям доступен выбор из 44 тыс. лотов. Средняя цена квадратного метра в них составляет 480 тыс. руб. При этом есть районы, в которых «квадрат» вторичной недвижимости обойдется в два и даже в три раза дороже. Эксперты компании «Метриум» выделили три наиболее дорогих.

Среди всех районов, где предлагаются лоты от собственников, по средневзвешенной стоимости квадратного метра лидируют Хамовники — почти полтора миллиона рублей за «квадрат». Именно здесь расположены три самых дорогих квартиры на вторичном рынке города. Максимальная цена в локации — 4,3 млрд руб. Это квартира площадью 530 кв. м. Всего здесь представлено в продаже около 1,5 тыс. вариантов. Хамовники, кстати, лидируют по средневзвешенной стоимости квадратного метра и в первичном сегменте.

Вторую строчку занимает Арбат. Здесь жилой квадратный метр от собственника в среднем обойдет в 1,13 млн руб. В экспозиции начитывается более 400 лотов. Самый дорогой предлагается за 1 млрд руб. На третьем месте Якиманка. Она совсем немного уступает Арбату — 950 тыс. руб. за «квадрат». Максимальная стоимость вторичного жилья в этой локации — 1,8 млрд руб. За эту сумму можно купить лот площадью чуть менее 500 кв. м.

Светлана Бардина