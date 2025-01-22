На владельцев автомобилей, которые закрывают номерные знаки на парковке, наложено более 1 млн руб. штрафов

Сегодня на комитете Пермской гордумы по городскому хозяйству начальник департамента дорог и благоустройства Дмитрий Мясоедов рассказал, что в 2024 году специалистами пермской дирекции дорожного движения проводились рейды по борьбе с нарушителями правил платной парковки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Так, специалистами были выявлены 8534 транспортных средств, водители которых препятствовали их идентификации. С 4306 транспортных средств сняты предметы, закрывающие госномер и препятствующие его фиксации. Специалистами составлено 890 протоколов об административных правонарушениях. 776 из них были привлечены к ответственности, на них наложены штрафы в размере 1,2 млн рублей.

Депутат Марк Коробов посоветовал мэрии усовершенствовать механизм составления протоколов. Потому что только часть выявленных нарушений привела к штрафу. Председатель комитета по горхозяйству Максим Спиридонов отметил, что необходимо актуализировать план мероприятий на 2025 год и по итогам каждого полугодия представить информацию по борьбе с нарушителями.