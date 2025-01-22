«Осязаемым описанием качества может быть продукция Duracell или Energizer»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, какими источниками электроэнергии может пополниться российский рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Бренд батареек премиального сегмента Saydo готовится к выходу на российский рынок. Он планирует предложить две линейки элементов питания. Первая — это условный пользовательский набор. Модели AA и AAA — то, что часто используется в пультах дистанционного управления, часах, игрушках, портативных устройствах и других мелких бытовых гаджетах. Вторая специальная линейка батареек — элементы, которые обычно применяются для питания раций, слуховых аппаратов, радиоприемников, измерительных приборов и тому подобного. Речь о типах C, D, 9V, а также плоских «таблеточках» CR2016, CR2025 и CR2032.

По заверениям создателей, их продукция довольно безопасна. В частности, речь об отсутствии в составе батареек таких веществ, как кадмий и ртуть. Кроме того, производитель подчеркивает надежность и герметичность конструкции всех элементов. Фирменная технология nylon gasket, например, отвечает за защиту батареек от протечек и позволяет им быть более устойчивыми к внешним воздействиям. Другая технология — new zinc — повышает емкость элементов и эффективность работы при температурах от -18 градусов до +50 градусов.

Продукция соответствует международным стандартам качества и имеет приличное число различных сертификатов (SCAN, BSCI, IEC, CNAS, NSE, SEDEX и ряд других), утверждают представители Saydo. Осязаемым описанием этого качества может быть продукция брендов Duracell или Energizer. Об этом не только говорит сама Saydo, но и выпускает свои батарейки на том же производстве, что и упомянутые конкуренты, уже покинувшие российский рынок. Этот китайский завод Sonluk Energy способен выпускать до 5 млрд батареек в год. На отечественном рынке Saydo планирует освоить полмиллиарда инвестиционных рублей и в короткие сроки оказаться в тройке ведущих игроков элементов питания. Отмечу, что на импорт в России приходится девять из десяти батареек. И примерно только четверть из них — это как раз сегмент высоких цен. Стоимость батареек Saydo стартует от 500 руб. В продаже новинки бренда с 27 января.

Александр Леви