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Коммерсантъ FM
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«В Christie's произойдут серьезные изменения в руководстве»

Дмитрий Буткевич — о будущем аукционного дома

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о переменах, которые ждут компанию.

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Фото: Carlo Allegri / Reuters

С 1 февраля в Christie's произойдут серьезные изменения в руководстве. Бонни Бреннан, нынешний региональный президент по Северной и Южной Америке, назначена генеральным директором, сменив на этой должности Гийома Черутти, который возглавлял фирму в течение восьми лет. Последний теперь будет курировать художественную и культурную деятельность Artemis, холдинговую компанию владельцев Christie's Франсуа Пино и Франсуа-Анри Пино. Также он станет президентом Pinault Collection, сохранив при этом свою должность председателя совета директоров Christie's.

За время пребывания Гийома Черутти у руководства Christie's достиг рекордных продаж, таких как продажа «Спасителя мира» Леонардо за $450 млн и коллекции Пола Аллена за $1,6 млрд. Фирма также вышла на новые географические рынки, приобрела такие компании, как Gooding & Co, запустила Christie's Ventures.

Бреннан, которая в бизнесе уже 28 лет, присоединилась к Christie's в 2012 году, сыграла ключевую роль в успехах дома. С тех пор как в 2021-м она возглавила регион Америки, она увеличила его долю в мировых аукционных продажах до 48%. Бреннан также сыграла важную роль в обеспечении высококлассных коллекций, таких как собрания Энн и Гордона Гетти, Энн Басс и Барни Эбсворта.

Во время пресс-конференции ее спросили о видении будущего аукционного дома, она сказала, что надеется сохранить наследие Christie's, одновременно стремясь к инновациям, включая искусственный интеллект. Он, по ее словам, является инструментом, который можно использовать для улучшения бизнеса, при этом дополняя специалистов и экспертов дома.

Как говорят эксперты, Бреннан вступает в высшую должность в Christie's в интересное время для рынка искусства, особенно для аукционных домов. Общий годовой объем продаж у компании в 2024 году составил $5,7 млрд, что примерно на 8% ниже общего объема в $6,2 млрд в 2023-м. А тот показал, в свою очередь, был еще на $2 млрд меньше суммы 2022 года.

Дмитрий Буткевич

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