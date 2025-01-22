Вторичка уходит за наличку

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в Сочи составила более 318 тыс. руб., показав годовой рост почти на 27%. При этом стоимость «квадрата» в новостройке уже превысила московский показатель и составила 620 тыс. руб. Число сделок с объектами вторичного рынка недвижимости в Сочи также растет. Порядка 90% сделок проходят за наличные средства. Эксперты отмечают, что изменений стоимости жилья в Сочи в ближайшие полгода ждать не стоит. Рынок стабилен.

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По данным «Ъ-Сочи», на рынке вторичной недвижимости Сочи представлено порядка 6,3 тыс. лотов.

«Средняя цена за 1 кв. м на вторичном рынке составляет 318,9 тыс. руб., в декабре 2023 года средняя цена за 1 кв. м в этом же сегменте была на уровне 251,2 тыс. руб. Таким образом, рост составил почти 27%»,— отметила генеральный директор агентства недвижимости Городской риэлторский центр Юлия Усачева.

Наиболее востребованы однокомнатные квартиры.

По данным риелторов, на рынке недвижимости Сочи преобладают покупатели с наличными средствами, которые предпочитают вторичное жилье. Около 90% сделок происходят с помощью наличных расчетов, к ним же относятся сделки в рассрочку от застройщиков. Эксперты связывают тенденцию с ростом цен, а также с тем, что первичный рынок, который ранее активно привлекал покупателей с ипотекой, теряет привлекательность из-за высоких процентных ставок.

Основными покупателями на рынке Сочи по-прежнему остаются инвесторы, которые рассматривают недвижимость как источник пассивного дохода или объект для перепродажи. Местные жители, как и раньше, составляют небольшую долю покупателей.

«Многие, купив квартиры на вторичном рынке, сразу сдают их в аренду, что позволяет им быстро получать доход. Учитывая, что спрос на аренду стабильно высокий, такая стратегия оказалась особенно привлекательной для инвесторов. Что касается цен, в ближайшее время значительных колебаний не ожидается. Как на первичном, так и на вторичном рынке стоимость недвижимости останется на текущем уровне как минимум до апреля-мая 2025 года. Устойчивый спрос поддерживает эту стабильность, а программы рассрочки застройщиков продолжают привлекать покупателей новостроек»,— добавила Юлия Усачева.

По словам экспертов, по сравнению с другими российскими городами Сочи сохраняет стабильность на рынке недвижимости за счет отсутствия аналогичных курортных зон с таким уровнем инфраструктуры и климатом. Как и резких скачков цен не стоит ожидать и изменений в объемах строительства в ближайшее время в Сочи, считает эксперт «Оникс-Недвижимость» Марина Мальцева.

«Основные показатели, такие как число сделок и средняя стоимость квадратного метра, остаются высокими. На первичном рынке средняя стоимость уже превышает московские цены и составляет 620 тыс. руб. за “квадрат”. Тем не менее прогнозируется небольшое увеличение числа сделок в 2025 году — до 7,3 тыс., а к 2030 году этот показатель может достигнуть 11,8 тыс. сделок в год»,— рассказала она «Ъ-Сочи».

Представители рынка считают, что в случае сохранения или повышения ключевой ставки все тенденции, сформировавшиеся в последние месяцы на рынке недвижимости Сочи, сохранятся. В случае снижения ключевой ставки спрос на ипотеку увеличится. Если к этому добавятся программы государственной поддержки, то спрос на недвижимость снова повысится, что повлияет на рост цен, считают эксперты.

Александра Каверина