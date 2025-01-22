В Татарстане за год закрыли 9 школ с татарским языком обучения

Количество школ с татарским языком обучения в Татарстане сократилось до 591 в 2024 году, что на 9 учебных заведений меньше по сравнению с 2023 годом и на 19 — с 2022 года. Об этом сообщил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин на пресс-конференции в Казани, передает «Татар-информ».

Министр отметил, что ежегодно проводится мониторинг состояния образовательной сети. По его словам, закрытие школ связано с уменьшением числа учащихся, в частности, в небольших деревнях, где в последние годы в некоторых учебных заведениях было меньше 10 учеников, а в некоторых — всего 3–4.

«В городах и районных центрах количество национальных школ не уменьшается. Количество школ является и показателем состояния сел», — подчеркнул господин Хадиуллин. Он также добавил, что для улучшения ситуации в селах требуется работа по привлечению молодежи.

Ранее сообщалось, что глава Минобрнауки Татарстана призвал увеличить надбавки для молодых учителей.

Анар Зейналов